Продавал красивые номера: бывший полицейский пойдёт под суд за взятки

Бывшего инспектора ДПС обвиняют во взятках 
Бывшего инспектора ДПС обвиняют во взятках 

Инспектор ГИБДД пойдёт под суд за взятки — его обвиняют в выдаче «красивых» государственных регистрационных номерных знаков за деньги. 


Подозреваемый попался сотрудникам службы собственной безопасности ГУ МВД по НСО в июле 2016 года. Тогда 45-летний мужчина был сотрудником безопасности дорожного движения отдела технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД по НСО. 


«Он давал работникам подразделений незаконные указания о выдаче ряду граждан государственных регистрационных номерных знаков автотранспортных средств, содержащих определенную комбинацию цифр и букв, — сообщили в пресс-службе СК России по НСО. —  За совершение действий по способствованию в получении заинтересованными лицами приведенной специальной продукции злоумышленник через посредника получал от них взятки в виде денежных средств, размер которых варьировался от 13 до 20 тысяч рублей». 


По указанию подозреваемого обратившиеся получали желаемые номера. Бывшего полицейского обвиняют в получении 14 взяток. По версии следствия, взятки были получены с января по июль 2016 года. 


«В сентябре 2016 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) направлено в суд. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. 


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