На свежем воздухе и тройном пайке: животные в Новосибирском зоопарке поменяли меню из-за морозов

Животные в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило спасаются от холода в укрытиях и тёплых вольерах — прогулки на морозном воздухе нравятся только единичным видам.





Тигры спокойно лежат на замёрзших стволах деревьев — видно, что холод этим хищникам нипочём





Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ Станислав Хоменюк побывал днём 23 января в зоопарке. Столбик термометра сегодня в обед показывал около 30 градусов мороза. Билетёр сообщил, что посетителей с утра не было — наш фотограф оказался в зоопарке первым гостем за день.





В вольерах удалось увидеть лишь небольшое количество животных. В объектив фотографа попали белый медведь Кай, дикие кошки, хищные птицы и копытные.





Хищные птицы в 30-градусный мороз не спешат в укрытия — такая температура для них, судя по всему, комфортна





Для птиц, зимующих на холоде, главное — полноценное питание





В Новосибирском зоопарке рассказали, что во время холодов хищникам, живущим на улице, увеличивают порции мяса и кормят их не два, а три раза в день.





Из рациона копытных и птиц на время сильных морозов сотрудники зоопарка убирают все сочные корма и меняют их на сухие, но концентрированные.





Копытным пережить холод также помогает правильное питание





Козлам и баранам тоже не привыкать к аномальным морозам, в естественной среде обитания они для животных — не редкость





Когда столбик уличного термометра опускается ниже отметки –30, животные уменьшают длительность прогулок, но совсем их не отменяют. Выходят из укрытий даже малыши, например, не боится мороза детёныш пумы. С удовольствием плещутся в воде и детёныши выдры Глаши.





Кавказский леопард даже в морозы не перестаёт гулять на свежем воздухе





Росомаха зимой не впадает в спячку — животное ведёт активный образ жизни и в холодное время года





Во время холодов в зоопарке вводят усиленный режим дежурств — сотрудники и днём и ночью следят за тем, чтобы в павильонах для теплолюбивых животных поддерживалась комфортная температура.





Мех амурских тигров к зиме становится гуще, увеличивается и жировая прослойка — эти дикие кошки могут проводить столько времени на снегу, сколько захотят





В естественной среде обитания амурские тигры также нередко сталкиваются с морозами





Больше всего в восторге от аномального холода в зоопарке белые медведи. Густая шкура и жировая прослойка позволяют животным спать прямо на снегу.





«Кай и Герда с удовольствием гуляют и продолжают спать на улице, а у Ростика всегда есть вода, и он с удовольствием плавает в любую погоду», — отметили в зоопарке.





Устав от прогулок на свежем воздухе, Кай засыпает прямо на снегу





Перед зимовкой медведи набирают десятки килограммов веса



