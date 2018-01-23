На свежем воздухе и тройном пайке: животные в Новосибирском зоопарке поменяли меню из-за морозов

Животные в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило спасаются от холода в укрытиях и тёплых вольерах — прогулки на морозном воздухе нравятся только единичным видам.


Тигры спокойно лежат на замёрзших стволах деревьев — видно, что холод этим хищникам нипочём
Тигры спокойно лежат на замёрзших стволах деревьев — видно, что холод этим хищникам нипочём


Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ Станислав Хоменюк побывал днём 23 января в зоопарке. Столбик термометра сегодня в обед показывал около 30 градусов мороза. Билетёр сообщил, что посетителей с утра не было — наш фотограф оказался в зоопарке первым гостем за день.


В вольерах удалось увидеть лишь небольшое количество животных. В объектив фотографа попали белый медведь Кай, дикие кошки, хищные птицы и копытные. 


Хищные птицы в 30-градусный мороз не спешат в укрытия — такая температура для них, судя по всему, комфортна
Хищные птицы в 30-градусный мороз не спешат в укрытия — такая температура для них, судя по всему, комфортна


Для птиц, зимующих на холоде, главное — полноценное питание 
Для птиц, зимующих на холоде, главное — полноценное питание 


В Новосибирском зоопарке рассказали, что во время холодов хищникам, живущим на улице, увеличивают порции мяса и кормят их не два, а три раза в день.


Из рациона копытных и птиц на время сильных морозов сотрудники зоопарка убирают все сочные корма и меняют их на сухие, но концентрированные.


Копытным пережить холод также помогает правильное питание
Копытным пережить холод также помогает правильное питание


Козлам и баранам тоже не привыкать к аномальным морозам, в естественной среде обитания они для животных — не редкость
Козлам и баранам тоже не привыкать к аномальным морозам, в естественной среде обитания они для животных — не редкость


Когда столбик уличного термометра опускается ниже отметки –30, животные уменьшают длительность прогулок, но совсем их не отменяют. Выходят из укрытий даже малыши, например, не боится мороза детёныш пумы. С удовольствием плещутся в воде и детёныши выдры Глаши. 


Кавказский леопард даже в морозы не перестаёт гулять на свежем воздухе
Кавказский леопард даже в морозы не перестаёт гулять на свежем воздухе


Росомаха зимой не впадает в спячку — животное ведёт активный образ жизни и в холодное время года
Росомаха зимой не впадает в спячку — животное ведёт активный образ жизни и в холодное время года


Во время холодов в зоопарке вводят усиленный режим дежурств — сотрудники и днём и ночью следят за тем, чтобы в павильонах для теплолюбивых животных поддерживалась комфортная температура.


Мех амурских тигров к зиме становится гуще, увеличивается и жировая прослойка — эти дикие кошки могут проводить столько времени на снегу, сколько захотят
Мех амурских тигров к зиме становится гуще, увеличивается и жировая прослойка — эти дикие кошки могут проводить столько времени на снегу, сколько захотят


В естественной среде обитания амурские тигры также нередко сталкиваются с морозами
В естественной среде обитания амурские тигры также нередко сталкиваются с морозами


Больше всего в восторге от аномального холода в зоопарке белые медведи. Густая шкура и жировая прослойка позволяют животным спать прямо на снегу.


«Кай и Герда с удовольствием гуляют и продолжают спать на улице, а у Ростика всегда есть вода, и он с удовольствием плавает в любую погоду», — отметили в зоопарке.


Устав от прогулок на свежем воздухе, Кай засыпает прямо на снегу
Устав от прогулок на свежем воздухе, Кай засыпает прямо на снегу


Перед зимовкой медведи набирают десятки килограммов веса
Перед зимовкой медведи набирают десятки килограммов веса


Аномальные морозы держатся в Новосибирской области уже четвёртый день. По прогнозу синоптиков, завтра и послезавтра в городе столбик термометра будет показывать в среднем –30...–32 градуса.

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