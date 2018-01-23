На свежем воздухе и тройном пайке: животные в Новосибирском зоопарке поменяли меню из-за морозов
Животные в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило спасаются от холода в укрытиях и тёплых вольерах — прогулки на морозном воздухе нравятся только единичным видам.
Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ Станислав Хоменюк побывал днём 23 января в зоопарке. Столбик термометра сегодня в обед показывал около 30 градусов мороза. Билетёр сообщил, что посетителей с утра не было — наш фотограф оказался в зоопарке первым гостем за день.
В вольерах удалось увидеть лишь небольшое количество животных. В объектив фотографа попали белый медведь Кай, дикие кошки, хищные птицы и копытные.
В Новосибирском зоопарке рассказали, что во время холодов хищникам, живущим на улице, увеличивают порции мяса и кормят их не два, а три раза в день.
Из рациона копытных и птиц на время сильных морозов сотрудники зоопарка убирают все сочные корма и меняют их на сухие, но концентрированные.
Когда столбик уличного термометра опускается ниже отметки –30, животные уменьшают длительность прогулок, но совсем их не отменяют. Выходят из укрытий даже малыши, например, не боится мороза детёныш пумы. С удовольствием плещутся в воде и детёныши выдры Глаши.
Во время холодов в зоопарке вводят усиленный режим дежурств — сотрудники и днём и ночью следят за тем, чтобы в павильонах для теплолюбивых животных поддерживалась комфортная температура.
Больше всего в восторге от аномального холода в зоопарке белые медведи. Густая шкура и жировая прослойка позволяют животным спать прямо на снегу.
«Кай и Герда с удовольствием гуляют и продолжают спать на улице, а у Ростика всегда есть вода, и он с удовольствием плавает в любую погоду», — отметили в зоопарке.
Аномальные морозы держатся в Новосибирской области уже четвёртый день. По прогнозу синоптиков, завтра и послезавтра в городе столбик термометра будет показывать в среднем
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Ольга Власова
Фото Станислава Хоменюка