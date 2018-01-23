Греются на солнце: стаи свиристелей устроили сборища на антеннах на крышах Новосибирска

Прилетевшие в Новосибирск свиристели из-за холодов оккупировали антенны домов — птицы тянутся к солнцу, чтобы согреться.


На этой неделе в городе заметно меньше свиристелей, чем несколькими днями раньше 
На этой неделе в городе заметно меньше свиристелей, чем несколькими днями раньше 


Фотографией свиристелей во дворе дома на Красном проспекте с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился орнитолог Алексей Яновский. 


«Свиристели, наклевавшись мёрзлых ягод, пытаются  согреться в лучах скудного январского солнца на верхушках тополей и на телевизионных антеннах над крышами зданий», — объяснил Яновский.  


Птицы расположились на ветках тополей поближе к солнцу 
Птицы расположились на ветках тополей поближе к солнцу 


По словам орнитолога, в эти морозные дни в городе наблюдается гораздо меньше свиристелей, чем неделю назад


«Возможно, птицы рассредоточились, а многие, возможно, были в Новосибирске транзитом, они могли улететь в юго-западном направлении в края, где не такие суровые морозы, например, в предгорья Алтая, где облепихники, или в Казахстан, где есть ягодные растения. Установившиеся температуры в 35-37 градусов являются для свиристелей и дроздов-рябинников экстремальными», — поделился орнитолог. 


Свиристели во время перелётов развивают скорость до 40 км/ч, помогает им и попутный ветер, отметил эксперт. 


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