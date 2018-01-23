Греются на солнце: стаи свиристелей устроили сборища на антеннах на крышах Новосибирска

Прилетевшие в Новосибирск свиристели из-за холодов оккупировали антенны домов — птицы тянутся к солнцу, чтобы согреться.





На этой неделе в городе заметно меньше свиристелей, чем несколькими днями раньше





Фотографией свиристелей во дворе дома на Красном проспекте с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился орнитолог Алексей Яновский.





«Свиристели, наклевавшись мёрзлых ягод, пытаются согреться в лучах скудного январского солнца на верхушках тополей и на телевизионных антеннах над крышами зданий», — объяснил Яновский.





Птицы расположились на ветках тополей поближе к солнцу





По словам орнитолога, в эти морозные дни в городе наблюдается гораздо меньше свиристелей, чем неделю назад.





«Возможно, птицы рассредоточились, а многие, возможно, были в Новосибирске транзитом, они могли улететь в юго-западном направлении в края, где не такие суровые морозы, например, в предгорья Алтая, где облепихники, или в Казахстан, где есть ягодные растения. Установившиеся температуры в 35-37 градусов являются для свиристелей и дроздов-рябинников экстремальными», — поделился орнитолог.







Свиристели во время перелётов развивают скорость до 40 км/ч, помогает им и попутный ветер, отметил эксперт.





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