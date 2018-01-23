Из «Сибири» в Корею: нападающий новосибирского хоккейного клуба поедет на Олимпиаду

Нападающий новосибирского ХК «Сибирь» Йонас Энлунд вошёл в состав сборной Финляндии по хоккею, которая выступит на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщила пресс-служба Финского хоккейного союза.


«Это третий хоккеист "Сибири", вызванный на главный турнир четырехлетия», — уточнили в пресс-службе новосибирского хоккейного клуба.


Ранее стало известно, что на предстоящей Олимпиаде также выступят игроки «Сибири» Александр Бергстрём (в составе сборной Швеции) и Рок Тичар (в составе сборной Словении).



XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан. Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение принял МОК после расследования допингового скандала на Олимпиаде в Сочи.


Среди спортсменов, допущенных к Олимпийским играм, оказались новосибирская лыжница Елена Соболева и четверо новосибирских сноубордистов


Кроме того, в судейскую бригаду зимних Олимпийских игр вошёл новосибирский горнолыжник Денис Тян. Ему предстоит контролировать качество трасс для наиболее сложных и травмоопасных дисциплин: скоростного спуска и супергигантского слалома.

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