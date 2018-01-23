Подростка, напавшего с топором на школу в Улан-Удэ, отправили в СИЗО

После нападения на школу было госпитализировано семь человек
После нападения на школу было госпитализировано семь человек

Подросток, напавший с топором на учеников школы в Улан-Удэ, заключен под стражу на два месяца. Такое решение вынес Октябрьский районный суд города, сообщил ТАСС представитель суда. 


«Суд Октябрьского района Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 марта. Он будет содержаться в СИЗО», — сообщили в суде. 


По информации СК России, утром 19 января ученик 9 класса одной из школ Улан-Удэ с топором напал на учеников 7 класса, а потом «коктейлем Молотова» поджег кабинет на третьем этаже здания. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних. 


По информации заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, госпитализировано семь человек, в том числе виновник инцидента, сообщает «Интерфакс». Двое — в тяжелом состоянии. Помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и свидетелей происшествия. Накануне в школе, где произошло ЧП, возобновились занятия. 


Аналогичную меру пресечения суд избрал и для подростков, напавших утром 15 января на учеников пермской школы. После выписки из больницы организаторов резни перевезут в СИЗО.


Накануне новосибирские чиновники обсуждали способы борьбы с агрессией среди учеников — они решили нанять в школы больше психологов и социальных педагогов, а также обеспечить учебные заведения специализированной охраной.

Прочтений: 6648
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено