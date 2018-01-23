Подростка, напавшего с топором на школу в Улан-Удэ, отправили в СИЗО

После нападения на школу было госпитализировано семь человек

Подросток, напавший с топором на учеников школы в Улан-Удэ, заключен под стражу на два месяца. Такое решение вынес Октябрьский районный суд города, сообщил ТАСС представитель суда.







«Суд Октябрьского района Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 марта. Он будет содержаться в СИЗО», — сообщили в суде.





По информации СК России, утром 19 января ученик 9 класса одной из школ Улан-Удэ с топором напал на учеников 7 класса, а потом «коктейлем Молотова» поджег кабинет на третьем этаже здания. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.





По информации заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, госпитализировано семь человек, в том числе виновник инцидента, сообщает «Интерфакс». Двое — в тяжелом состоянии. Помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и свидетелей происшествия. Накануне в школе, где произошло ЧП, возобновились занятия.





Аналогичную меру пресечения суд избрал и для подростков, напавших утром 15 января на учеников пермской школы. После выписки из больницы организаторов резни перевезут в СИЗО.





Накануне новосибирские чиновники обсуждали способы борьбы с агрессией среди учеников — они решили нанять в школы больше психологов и социальных педагогов, а также обеспечить учебные заведения специализированной охраной.