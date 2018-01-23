Рамзан Кадыров объявил о скором запуске прямых авиарейсов из Грозного в Новосибирск

Когда начнутся полёты, Рамзан Кадыров не уточнил

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о скором запуске авиарейсов из Грозного в Новосибирск.







Об этом Кадыров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в ночь на 23 января после совещания в республиканском правительстве, которое было посвящено результатам работы Министерства транспорта и связи Чеченской Республики.







«Совсем недавно открыты новые авиационные и автобусные маршруты, в том числе авиарейсы Грозный — Мюнхен и Грозный — Стамбул, регулярные автобусные рейсы в Симферополь, Севастополь, Москву и другие города России. Скоро начнут летать самолёты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург», — говорится в посте главы Чечни.











Когда именно начнутся полёты в Новосибирск и какой перевозчик будет работать на этом маршруте, глава Чеченской Республики не уточнил. Не знают об этом и в новосибирском аэропорту Толмачёво — в пресс-службе аэропорта корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что никакой информации о рейсах из Грозного у них пока нет.





Сейчас в столицу Чеченской Республики из Новосибирска можно улететь только с пересадкой: по данным aviasales.ru, в январе цена билетов начинается от 8347 рублей в одну сторону.







Ранее стало известно о том, что будущим летом возобновятся прямые авиарейсы из Новосибирска в Казань. Летать по этому маршруту планирует авиакомпания S7 Airlines — она уже открыла продажу билетов.