Женщина пошла на прогулку с собакой перед морозами и пропала

Наталья Жадан ушла гулять с собакой и не вернулась
Наталья Жадан ушла гулять с собакой и не вернулась

В Новосибирске волонтёры начали разыскивать 53-летнюю Наталью Жадан, которая ушла из дома в Ленинском районе недалеко от площади Труда в конце прошлой недели.


«19 января, предположительно, вышла на улицу с собакой по адресу: Новосибирск, Планировочная, 18/2», — говорится в ориентировке волонтёров содружества «ДоброСпас-Новосибирск».


Как уточнили волонтёры «ДоброСпаса» в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте», время, в которое женщина ушла из дома, неизвестно. Женщина ушла вместе с тойтерьером.


На женщине была светлая вязаная шапка, пуховик серо-синего цвета, чёрные штаны и сапоги. Её рост 165 см, она полного телосложения, у неё светло-русые волосы с проседью, серые глаза, под нижней губой большая родинка. Собака была одета в синий комбинезон со снеговиками.


Дополнение: около часа дня стало известно, что женщина нашлась в больнице — это подтвердили волонтёры в переписке в соцсети «ВКонтакте». Также стала известна судьба собачки — очевидцы рассказали волонтёрам, что в районе появились ориентировки о найденном животном.


Вместе с пропавшей был тойтерьер
Вместе с пропавшей был тойтерьер


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