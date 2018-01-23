Гуманоиды из Сибири: новосибирец сделал реалистичных инопланетян и увёз их в Казань

Новосибирский скульптор, основатель студии скульптуры и бутафории FreeArt Иван Плотников вместе с коллегами изготовил несколько десятков инопланетян из силикона для выставки «Лаборатория NOVA» в Казани. Некоторые пришельцы умеют «дышать» и «моргать».





Среди работ мастерской Ивана Плотникова как крупные трёхметровые фигуры, так и небольшие, которые умещаются в руке





«Мы сделали пятнадцать крупных и штук двадцать мелких фигур, — рассказал НГС.НОВОСТИ Иван Плотников. — Самые интересные — два трёхметровых инопланетянина: они дышат, у одного ещё конечности дёргаются, глаза открываются и закрываются. Ещё мы сделали два полупрозрачных светящихся пришельца — у обоих сердце бьётся».











Плотников отметил, что площадь выставки, которую разместили в казанском ТРЦ «МЕГА», составляет около 2500 кв. м. Авторы проекта в соцсетях и на своём сайте создали легенду о том, что в торговом центре находится некий «Секретный объект U-17», где изучают внеземные формы жизни. Попасть в «лабораторию» можно, заплатив 500 рублей (детский билет стоит 400 рублей). Выставка будет работать до конца мая, но, по словам бутафора, организаторы думают о том, чтобы сделать её постоянной.





Публикация от СТУДИЯ СКУЛЬПТУРЫ И БУТАФОРИИ (@freeart_nsk) Сен 9, 2017 at 2:09 PDT





По словам мастера, сложнее всего делать именно механические фигуры: у них внутри — каркас, на который крепится электроника. Некоторые работы, связанные с программированием и созданием высокотехнологичной «начинки» инопланетян, выполняли сторонние компании. Что касается именно изготовления фигур из силикона, то этим занимались все сотрудники мастерской FreeArt, а их восемь человек.







Публикация от СТУДИЯ СКУЛЬПТУРЫ И БУТАФОРИИ (@freeart_nsk) Сен 15, 2017 at 12:20 PDT





Иван Плотников отмечает, что его команда работала над созданием необычных экспонатов почти год: с декабря 2016 года до конца октября 2017-го: «Первый заказ мы получили в конце декабря, а изготовили его в начале февраля. И продолжили работу над другими пришельцами. Попутно делались декорации, поэтому на реализацию проекта ушёл почти год».











Это первый подобный заказ, выполненный новосибирской мастерской FreeArt. Но сегодня команда уже работает над второй экспозицией, которая отправится в Музей восковых фигур в Москве. «Там будет Аватар, трёхметровый дракон и другие персонажи», — рассказал Плотников.







Новосибирские художники не впервые работают на экспорт. Так, в конце прошлого года мастера граффити вернулись из поездки в Германию, где нарисовали на стенах больше десятка картин. А в мае основательница лофта «Трава» продала в Дубае огромную картину за 670 тысяч рублей.