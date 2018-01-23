На трассе –38: спасатели четыре часа отогревали водителей и фуру на федеральной дороге

В фуре перемёрзла система подачи топлива

Две фуры застряли на трассе в Новосибирской области: спасатели отогревали одну машину четыре часа, но она не завелась и до сих пор стоит на месте.







На помощь дальнобойщикам, застрявшим на трассе Р-254 «Иртыш», спасатели дежурной смены Чановского отряда выехали около 19:00 22 января.







«Спасатели установили, что две фуры ехали в связке и у одной из машин из-за аномально низкой температуры перемёрзла система подачи топлива. В каждой машине находилось по одному водителю. Вторая фура была не сломана, и водители могли отогреться в ней», — рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.







Спасатели около четырёх часов пытались отогреть систему подачи топлива автомобиля, но их старания положительных результатов не принесли. Температура на трассе была около –38 градусов, говорят специалисты.







Спасатели отогревали машину больше четырёх часов

«Водители фур отказались от предложенной спасателями эвакуации до ближайшего населённого пункта — решили не бросать на трассе машины и груз. Сейчас фуры продолжают стоять на дороге, жизни и здоровью водителей ничего не угрожает», — поясняют областные спасатели.







В итоге в администрации района решили отправить к месту поломки фуры трактор «Кировец», чтобы перевезти её в теплый гараж, а спасатели отвезут водителей в ближайший населённый пункт.





Вчера «Сибуправтодор» обратился к водителям и попросил в ближайшие дни отложить поездки по трассам Новосибирской, Кемеровской и Омской областей из-за аномально низких температур. В ведомстве сказали, что в минувшие выходные дорожники спасали водителей на трассах 19 раз.