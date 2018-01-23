Из Новосибирска откроют прямой авиарейс в Самару

Летать из Новосибирска в Самару авиакомпания планирует по понедельникам и пятницам
Летать из Новосибирска в Самару авиакомпания планирует по понедельникам и пятницам

С 1 июня авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Самару с билетами в одну сторону по 7,3 тысячи рублей.


Летать по этому маршруту авиакомпания планирует дважды в неделю — по понедельникам и пятницам — на узкофюзеляжных самолётах бразильского производства Embraer 170, следует из расписания на сайте группы компаний S7.


В расписании указано, что первый прямой рейс в самарский аэропорт Курумоч запланирован на 1 июня с вылетом из Новосибирска в 22:55. В полёте пассажирам предстоит провести три с половиной часа. Билеты на этот рейс стоят от 7341 рубля в одну сторону вместе со сборами. Обратный рейс отправляется в субботу, 2 июня, в 00:15 по самарскому времени и прилетает в новосибирский аэропорт Толмачёво в 6:25.


Вылет из Новосибирска по понедельникам — в 13:55, прилёт в аэропорт Курумоч — в 14:25 по местному времени. Обратно — из Самары в Толмачёво — пассажиры смогут улететь в 15:20, в Новосибирске самолёт приземлится в 21:30 по местному времени.


Сейчас прямых рейсов из Новосибирска в Самару в расписании Толмачёво нет: они не выполняются уже 10 месяцев. Как напомнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского аэропорта, летом 2015 года на этом направлении работала авиакомпания «ИрАэро». Кроме того, рейсы в Самару c посадкой в Сургуте выполняла и сама авиакомпания S7 Airlines: по этому маршруту перевозчик летал с лета 2015-го до конца марта 2017 года. 


Ранее стало известно, что будущим летом S7 также запустит прямые рейсы в Токио и Павлодар. Кроме того, новым направлением перевозчика станет Минск — полёты в столицу Белоруссии начнутся 2 мая. Прежде из Толмачёво в Минск летал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» — рейс выполнялся с июня 2012 года до начала 2014 года, но был закрыт из-за нерентабельности.

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