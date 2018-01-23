В небе над Новосибирском вспыхнуло гало
Сегодня утром, 23 января, пока небо над Новосибирском было чистым и ясным, новосибирцы стали свидетелями оптического явления гало — светового круга вокруг солнца.
«Снимок сделан сегодня утром с крыши дома на улице Ватутина в сторону "МЕГИ"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» автор одного из фото с гало Павел Шнитов.
Также фотографии гало появились и у других пользователей соцсетей.
«Первый раз вижу своими глазами. Правда, получается недолго, как-то не беру с собой солнечные очки в –30», — пишет в своём instagram София Гришмановская.
«Гало образуется вследствие преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда, которые могут быть в виде перистой облачности, в верхних слоях», — рассказывал в марте 2017 года пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
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Елена Громкова
Фото Павла Шнитова (1), instagram.com/ilovespat (2)