В небе над Новосибирском вспыхнуло гало

Гало, снятое с улицы Ватутина. Фото Павла Шнитова
Гало, снятое с улицы Ватутина. Фото Павла Шнитова


Сегодня утром, 23 января, пока небо над Новосибирском было чистым и ясным, новосибирцы стали свидетелями оптического явления гало — светового круга вокруг солнца.


«Снимок сделан сегодня утром с крыши дома на улице Ватутина в сторону "МЕГИ"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» автор одного из фото с гало Павел Шнитов.


Также фотографии гало появились и у других пользователей соцсетей.


«Первый раз вижу своими глазами. Правда, получается недолго, как-то не беру с собой солнечные очки в –30», — пишет в своём instagram София Гришмановская.



«Гало образуется вследствие преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда, которые могут быть в виде перистой облачности, в верхних слоях», — рассказывал в марте 2017 года пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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