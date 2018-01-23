В небе над Новосибирском вспыхнуло гало

Гало, снятое с улицы Ватутина. Фото Павла Шнитова





Сегодня утром, 23 января, пока небо над Новосибирском было чистым и ясным, новосибирцы стали свидетелями оптического явления гало — светового круга вокруг солнца.





«Снимок сделан сегодня утром с крыши дома на улице Ватутина в сторону "МЕГИ"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» автор одного из фото с гало Павел Шнитов.





Также фотографии гало появились и у других пользователей соцсетей.





«Первый раз вижу своими глазами. Правда, получается недолго, как-то не беру с собой солнечные очки в –30», — пишет в своём instagram София Гришмановская.





Публикация от София Гришмановская (@ilovespat) Янв 22, 2018 at 7:58 PST





«Гало образуется вследствие преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда, которые могут быть в виде перистой облачности, в верхних слоях», — рассказывал в марте 2017 года пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.