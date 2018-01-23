Пустили в Корею: новосибирской лыжнице разрешили выступить на Олимпиаде

Соболевой разрешили участвовать в Олимпиаде в Южной Корее

Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила новосибирскую лыжницу Елену Соболеву в список российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщается на сайте FIS.





Получить комментарии Соболевой об участии в Играх в Пхёнчхане пока не удалось.





Всего в список вошли 18 российских лыжников — они выполнили необходимые для участия в Олимпиаде критерии FIS. Также на участие в Олимпийских играх претендовал молодой новосибирский лыжник Андрей Собакарёв, однако он уступил более опытным членам сборной страны.





Международная федерация лыжного спорта также допустила до Игр в южнокорейском Пхёнчхане четверых новосибирских сноубордистов. Новосибирскую область представят Мария Васильцова и Даниил Дильман — оба выступают в дисциплине борд-кросс, а уроженцы Новосибирска Алёна Заварзина (параллельный гигантский слалом) и Николай Олюнин (борд-кросс) выступят за Красноярский край.





Накануне Заварзина стала третьей на этапе Кубка мира в Словении.