На перекрёстке недалеко от автовокзала вышли из строя светофоры
На перекрёстке улиц Фабричной и Спартака в Железнодорожном районе Новосибирска вышел из строя светофор
«На улице Фабричной очень активное движение в любое время суток и уже три дня не работают светофоры у дома на Фабричной, 19"а". Там очень опасное место, много человек насмерть сбивали», — написал утром 23 января в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.
Представитель Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) Александр Тропин опроверг, что светофор не работает три дня. Проблемы, по его информации, появились со вчерашнего дня.
«Вчера в 10 часов электросети вели плановые работы и после включения [электричества] светофор отказался работать. Сейчас на месте работает бригада, выясняет причины: возможно, из-за скачка напряжения или из-за морозов что-то с оборудованием», — сказал Тропин корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
Он добавил, что сегодня светофор уже будет работать.
Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце прошлого года: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на Северном спуске, Немировича-Данченко и Таймырской.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова из архива НГС