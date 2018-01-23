На перекрёстке недалеко от автовокзала вышли из строя светофоры

Сломался светофор вчера днём
Сломался светофор вчера днём

На перекрёстке улиц Фабричной и Спартака в Железнодорожном районе Новосибирска вышел из строя светофор


«На улице Фабричной очень активное движение в любое время суток и уже три дня не работают светофоры у дома на Фабричной, 19"а". Там очень опасное место, много человек насмерть сбивали», — написал утром 23 января в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.


Представитель Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) Александр Тропин опроверг, что светофор не работает три дня. Проблемы, по его информации, появились со вчерашнего дня.


«Вчера в 10 часов электросети вели плановые работы и после включения [электричества] светофор отказался работать. Сейчас на месте работает бригада, выясняет причины: возможно, из-за скачка напряжения или из-за морозов что-то с оборудованием», — сказал Тропин корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Он добавил, что сегодня светофор уже будет работать.


Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце прошлого года: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на Северном спуске, Немировича-Данченко и Таймырской.

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