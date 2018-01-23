Морозы задержались: Новосибирск сковали 30-градусные холода

Трансляция обновляется

В Новосибирской области начал действовать особый противопожарный режим — из-за морозов новосибирцы интенсивно топят печи. Фото Александра Ощепкова

Из Новосибирской области не уходят аномальные морозы — уже четвертый день подряд новосибирцы вынуждены бороться с непогодой.





«23–24 января сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами –35 градусов и ниже, местами сильные морозы –40 и ниже», — предупреждает Западно-Сибирский Гидрометцентр.





Сегодня днём в Новосибирске будет –29...–31 градус, завтра и послезавтра –30...–32 градуса.





Кроме того, накануне новосибирское МЧС предложило ввести в области особый противопожарный режим — это решение поддержал врио губернатора Андрей Травников. Режим начал действовать с сегодняшнего дня до следующего распоряжения.





«На фоне сильных морозов в Новосибирской области произошло четырехкратное увеличение пожаров: с шести до двадцати трех в сутки.





В выходные дни сотрудники МЧС России спасли девять человек. Самая распространенная причина пожаров — перекал печей, который происходил из-за того, что хозяева слишком интенсивно топили или недосмотрели за печами. Пожарные чаще всего тушили бани, спасали от огня частные дома, ликвидировали горение автомобилей», — объяснили в МЧС.





Морозы пришли в Новосибирскую область в субботу, 20 января. Три дня подряд НГС в режиме онлайн следил, как жители Новосибирска переживают экстремальные условия. Здесь можно почитать, как город перенёс морозы 20 января, здесь — как холода повлияли на жизнь горожан 21 января, а тут была трансляция в первый рабочий и очень холодный день.





17:19

Также предлагаем посмотреть, как сегодня дела обстоят в зоопарке — наш корреспондент специально сходил туда понаблюдать за животными.





Фото Станислава Хоменюка





17:17

Тем временем на дорогах города очень низкий уровень пробок для вечера.





«Сейчас на дорогах Новосибирска неожиданно свободно. Общий балл в городе — 4 балла, что на 3 балла ниже обычного», — пишет Яндекс в 17:11.





Например, непривычно легко проехать можно сейчас по Красному проспекту. По направлению к Речному вокзалу на магистрали всего 4 балла, что на 3 балла ниже обычного.





15:35

Селфи новосибирцев в соцсетях в целом жизнерадостны.







Публикация от Темников Алексей (@temnikov54) Янв 23, 2018 at 12:25 PST





15:34

МЧС даёт рекомендации, как «пережить морозы и не сжечь дом»:







«Сотрудники МЧС призывают всех жителей и гостей Новосибирской области быть предельно осторожными с огнём и серьёзно задуматься о своей безопасности. Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи без присмотра. К возникновению пожара в морозы часто приводят самодельные нагревательные приборы, перегруженная электропроводка и перекал печей. Не следует оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы», — рассказали в пресс-службе ведомства.





14:22

Предупреждение тем временем продлили до конца недели, хотя ещё вчера новосибирцам говорили, что морозы отступят уже в среду, 24 января.







Сегодня предупреждение о морозах продлили до конца недели





13:21

Спасатели рассказали, как они на трассе четыре часа отогревали одну машину, но она так и не завелась и до сих пор стоит на месте.





12:45

Одна из жительниц Новосибирска второй день подряд не может уехать с остановки «Жилмассив» на Выборной.







«Понятно, конечно, что в такую погоду с транспортом становится сложнее, но настолько? С этой остановки уже в 20:30 любого дня сложно уехать, днём обычно проблем нет — если ехать на правый берег, есть не мало маршрутов. И вот как раз в морозы мне понадобилось очень рано поехать на левый берег: выхожу к 7 на остановку, а там столько народу, что не только транспорт не видно, но и надежда "влезть" в маршрутку/автобус за людьми не видна (хорошо в ларёк разрешают зайти погреться, людей там очень много). В общем, второй день не могу в это время уехать.





Сегодня меня приятно удивил автомобилист, пока я шла уже обратно домой, машина остановилась, и водитель вышел и предложил людям довезти до метро!





Лично я такого не видела ни разу! Увы, уехал только один мужчина, может, остальные не услышали? На фото видно только половину народа, который скапливается на остановке, транспорт едет переполненный, многие не останавливаются. Призываю власти/транспортные компании хоть один маршрут добавить на левый берег, многим людям он нужен! А водителей своих машин — если едете в пустой машине, не оставляйте людей мёрзнуть! Вместе и теплее, и веселее!» — пишет в редакцию читательница.





Утром на остановке «Жилмассив» на Выборной собралось много народа





12:43

Ещё одно фото гало прислали из Краснообска.





Фото читателя НГС





12:24

У такой погоды есть свои плюсы — если поднять глаза на небо, то можно увидеть красивое явление — гало. Нескольким новосибирцам повезло — они даже успели сделать фото.





Гало, снятое с улицы Ватутина. Фото Павла Шнитова







12:18

Жители 26-этажного жилого дома № 6/1 на улице Оловозаводской в Кировском районе жалуются на холод в квартирах, промерзающие углы и окна в наледи. Одна из жительниц дома, Людмила Бачинина, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в WhatsApp, что температура в квартирах не поднимается выше +18…+20 °С.







«Холодно очень сильно, как начались морозы. По нормам в квартирах должно быть +18 °С. Но все понимают, что это не гуманно для Сибири. У людей промерзают окна (в инее резинки), промерзают стены (углы и колонны в инее). У окон температура варьируется от +10 °С до 0», — рассказала Бачинина.





Фото жителя Алексея, 13-й этаж





+17–19 на 11-м этаже. Фото Ольги Дмитриевой





11:28

«У нас на МЖК очень холодно в квартирах, например Татьяны Снежиной, 37, Потылицына, 1. Батареи чуть тёплые, но не справляются, и мы замерзаем», — пишут читатели.







11:24

В такие морозы, несомненно, веселит находчивый экипаж общественного транспорта. Такую подбадривающую надпись сегодня в одном из автобусов видели пассажиры.







Фото Алексея Иванова





11:00

Птицы определённо рады, когда появляется дополнительная возможность поесть, особенно когда такая погода.







Фото Юлии Шипициной





Фото Юлии Шипициной





Фото Юлии Шипициной





10:57

Читатели продолжают жаловаться нам на холод в квартирах.







«Земнухова, 7/1 батареи холодные, УК просит потерпеть, 051 рапортует об отсутствии отключений. Дети в школу не ходят из-за холода, мерзнут дома», — пишет нам местный житель Дмитрий.





10:04

Даже в такие морозы в городе есть неунывающие жители. Например, есть те, кто катается на велосипеде и изумляет остальных.





«Когда меня видят зимой на велосипеде, сразу делают круглые глаза. Так скользко же! Так холодно же! Как ты катаешься? На самом деле катание зимой почти не отличается от катания летом. Велосипед — это круглогодичный вид транспорта, что отлично доказывают жители Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. А мы почему-то боимся. Пешком, например, идти холоднее, чем ехать на велосипеде. Почему тогда мы не удивляемся пешеходам в мороз? Почему мы не удивляемся лыжникам и сноубордистам? В общем, холод лишь в вашей голове. Главное — одеваться по погоде! А автомобиль пусть постоит, пока не потеплеет», — пишет нам читатель Владимир.





Фото читателя Владимира





09:58

Сегодня утром из-за морозов перевозчики отменили несколько междугородних рейсов, в частности, на Алтай и в Томск, а также международные в Казахстан.