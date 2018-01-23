«Оттаяли?»: Красный проспект и Большевистская встали в пробки из-за аварий

Красный проспект встал в пробку от площади Калинина до Северной
Красный проспект встал в пробку от площади Калинина до Северной

Утром 23 января аварии собрали пробку на Красном проспекте и Большевистской — в это время уровень пробок в городе был 5 баллов.


«Неожиданно плотное движение сейчас на Красном проспекте. Загруженность магистрали к Мочищенскому шоссе — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.


Судя по данным сервиса, на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной произошло ДТП. Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что там «Тойота» въехала в автобус и разбила всю переднюю часть.


Также сразу две аварии случились на Большевистской: одна около перекрёстка Большевистской и Гурьевской, другая — на спуске с моста. Из-за этого на улице образовалась пробка, которая начинается от остановки «Завод Труд», но, по данным сервиса Яндекс.Пробки, по улице сейчас «непривычно легко проехать — по направлению в центр всего 6 баллов, что на 3 балла ниже обычного».


«Оттаяли?»: Красный проспект и Большевистская встали в пробки из-за аварий


Жители Новосибирска по дороге на работу радуются дорогам без пробок и даже сочиняют стихи.


«Оттаяли?»: Красный проспект и Большевистская встали в пробки из-за аварий


Вчера в городе также уровень пробок был 5 баллов, но автомобилисты встали в пробку на Коммунальном мосту из-за аварии.

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