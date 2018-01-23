Рейсы на Алтай и в Казахстан отменили из-за сильных морозов
Сегодня, 23 января, перевозчики отменили несколько междугородних рейсов автобусов из Новосибирска.
Отменены дневной и вечерний рейсы Новосибирск — Чемал, три дневных рейса и один вечерний рейс Новосибирск –— Родино, рейсы на 19 часов в Павлодар и Семипалатинск», — сообщается на сайте автовокзала.
Также в расписании указано, что отменены утренние рейсы в Томск и Довольное, а также дневные — в Рубцовск и Купино.
Точную информацию по каждому рейсу можно узнать по номеру 223-25-00 или на сайта автовокзала.
Вчера перевозчики также из-за сильных морозов отменили рейсы в Маслянино, Новокузнецк, Горный, Кемерово, Барнаул, Юргу, Карасук.
По данным Новосибирского Гидрометцентра, 23 и 24 января в Новосибирской, а также Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай сохранится аномально холодная погода. Температура будет около –35 градусов, местами будут сильные морозы и похолодает до –40 градусов.
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Ксения Евдокимова
Фото Станислава Хоменюка