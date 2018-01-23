Рейсы на Алтай и в Казахстан отменили из-за сильных морозов

Информацию по каждому рейсу нужно узнавать в справочной автовокзала
Информацию по каждому рейсу нужно узнавать в справочной автовокзала

Сегодня, 23 января, перевозчики отменили несколько междугородних рейсов автобусов из Новосибирска.


Отменены дневной и вечерний рейсы Новосибирск — Чемал, три дневных рейса и один вечерний рейс Новосибирск –— Родино, рейсы на 19 часов в Павлодар и Семипалатинск», — сообщается на сайте автовокзала.


Также в расписании указано, что отменены утренние рейсы в Томск и Довольное, а также дневные — в Рубцовск и Купино.


Точную информацию по каждому рейсу можно узнать по номеру 223-25-00 или на сайта автовокзала.


Вчера перевозчики также из-за сильных морозов отменили рейсы в Маслянино, Новокузнецк, Горный, Кемерово, Барнаул, Юргу, Карасук.


По данным Новосибирского Гидрометцентра, 23 и 24 января в Новосибирской, а также Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай сохранится аномально холодная погода. Температура будет около –35 градусов, местами будут сильные морозы и похолодает до –40 градусов.

Прочтений: 6631
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено