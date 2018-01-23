Судебные приставы задержали мужчину объявленного в федеральный розыск
Судебные приставы случайно обнаружили в доме у неплательщицы объявленного в федеральный розыск мужчину.
Скрывающегося от суда мужчину узнал один из приставов.
«При выполнении принудительного привода должницы, уклоняющейся от добровольной явки к судебному приставу-исполнителю, судебный пристав по ОУПДС узнал мужчину среди гостей неплательщицы, употреблявших горячительные напитки. При проверке документов, удостоверяющих личность, судебный пристав по ОПУДС установил, что гражданин находится в федеральном розыске по постановлению мирового судьи Болотнинского районного суда», — сообщается на официальном сайте судебных приставов Новосибирской области.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Задержанного приставы передали сотрудникам полиции.
В декабре 2017 года судебные приставы поймали веб-дизайнера в очереди за iPhone X и забрали у него 120 тысяч.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова