«Прадо» превратили в трёхдверку для фермеров

Компания Toyota сделала «рабочую» версию модели Land Cruiser Prado — Utility. Автомобиль имеет три двери, тканевый салон, механическую КП, стальные колёсные диски. Двигатель — 2,8-литровый турбодизель (177 л.с.).









«Автомобиль оснащен бесключевым доступом, круиз-контролем, рейлингами, системой автоматического переключения между ближним и дальним светом. Обязательные системы — ABS и ESP», — уточнили в пресс-службе компании. Первым рынком для модели стала Великобритания. Там машина стоит 32 800 фунтов стерлингов против 39 100 фунтов за обычный «Прадо» на «автомате». Предполагается, что машина понравится местным фермерам, поскольку позиционируется как повседневная надёжная техника.



О продажах такой машины в России пока не сообщается. Напомним, в Новосибирске пятидверный Land Cruiser Prado с 2,7-литровым бензиновым мотором (163 л.с.) на механике в минималке стоит 2 249 000 рублей. Хорошие комплектации переваливают за 3 миллиона.





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