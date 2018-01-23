Медведев придумал, как снизить смертность на дорогах до нулевой отметки

К 2030 году на дорогах перестанут погибать. По крайней мере, есть такой план
К 2030 году на дорогах перестанут погибать. По крайней мере, есть такой план

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения.


«Она рассчитана на семь лет, до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряжённая, растёт количество автомобилей — и легковых, и грузовых, и эта тенденция, очевидно, будет продолжаться. Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу тоже остаётся очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть эту линию поведения в более цивилизованную сторону», — сказал глава правительства.


Главная цель Стратегии — снижение смертности на дорогах. Сейчас этот показатель превышает 13 человек на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Дании — 2,7, в Германии — 3,9.


«Стратегией предусматривается, что к 2024 году этот показатель не должен превышать 4 человек на 100 тысяч. Конечно, негуманно, что называется, вообще говорить о том, что допускается смертность, и необычно для наших документов, стратегических документов, но к 2030 году впервые вводится цель нетерпимости смертности на дорогах. То есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, к 2030 году — стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой, или к этому стремиться», — заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.


Он уточнил, что ряд законопроектов уже отправлены в Думу, а потому их в скором времени примут.


Впрочем, эксперты сомневаются, что получится достичь столь впечатляющих показателей.


«Я бегло почитал, что они там нагородили, и совершенно не удивился. Я думаю, что увеличат штрафы в несколько раз, снизят разрешённый скоростной режим в городе до 50, а в центре — до 30 км/ч, поставят 100 тысяч камер и будут за малейшее превышение карать минимальным штрафом тысяч в 5 рублей. Ну, и балльная система, куда без неё. Ну и ещё закрутят гайки для водителей-новичков», — написал у себя на странице в Facebook лидер «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов.


По его мнению, эти меры на смертность если и повлияют, то не очень сильно.

Прочтений: 2044

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено