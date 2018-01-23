В налоговой отчитались о собранных с новосибирцев деньгах

Больше всего денег получено за счёт пенсионного страхования
Больше всего денег получено за счёт пенсионного страхования

В УФНС России по Новосибирской области отчитались о поступлениях денег в бюджет и внебюджетные фонды.


Так, по состоянию на 19 января, налоговой службой было собрано 2,8 млрд рублей налогов и сборов.


«В том числе в федеральный бюджет — 0,2 млрд рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 2,6 млрд рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.


По информации УФНС, поступление страховых взносов составило 5,2 млрд рублей, из которых 3,8 млрд приходится на пенсионное страхование, 400 млн — соцстрахование и 1 млрд — медицинское страхование.


В октябре прошлого года стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог.

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