В налоговой отчитались о собранных с новосибирцев деньгах
В УФНС России по Новосибирской области отчитались о поступлениях денег в бюджет и внебюджетные фонды.
Так, по состоянию на 19 января, налоговой службой было собрано 2,8 млрд рублей налогов и сборов.
«В том числе в федеральный бюджет — 0,2 млрд рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 2,6 млрд рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.
По информации УФНС, поступление страховых взносов составило 5,2 млрд рублей, из которых 3,8 млрд приходится на пенсионное страхование, 400 млн — соцстрахование и 1 млрд — медицинское страхование.
В октябре прошлого года стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог.
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Александр Сильченко
Фото Юлии Шипициной