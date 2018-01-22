Больше полусотни домов на правом берегу остались без электричества

Вечером 22 января больше 50 домов в частном секторе Октябрьского района Новосибирска остались без электричества.





Свет в 66 домах, расположенных на улицах Военная горка 5-я линия и Ядринцевский подъём отключили в 21:40. «Аварийное отключение до устранения работы ведет ОборонЭнерго ТП-1620, ТП-1797», — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».





Дать электричество в частный сектор обещают сегодня к 23:40.





В зону отключения попало 66 домов





Одно из последних масштабных отключений электричества произошло в Новосибирске 11 января: тогда из-за непогоды без света осталось около 300 домов.