Больше полусотни домов на правом берегу остались без электричества
Вечером 22 января больше 50 домов в частном секторе Октябрьского района Новосибирска остались без электричества.
Свет в 66 домах, расположенных на улицах Военная горка 5-я линия и Ядринцевский подъём отключили в 21:40. «Аварийное отключение до устранения работы ведет ОборонЭнерго ТП-1620, ТП-1797», — сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».
Дать электричество в частный сектор обещают сегодня к 23:40.
Одно из последних масштабных отключений электричества произошло в Новосибирске 11 января: тогда из-за непогоды без света осталось около 300 домов.
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Александр Сильченко
Фото на превью Александра Ощепкова, скриншот map.novo-sibirsk.ru