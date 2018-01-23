Жильё не для всех: довоенные квартиры в Новосибирске оказались дороже новостроек


Знаменитый стоквартирный дом оказался самым дорогим из довоенных домов
Знаменитый стоквартирный дом оказался самым дорогим из довоенных домов

Средняя цена квадрата в довоенных домах Новосибирска за год выросла на 1,7% и составляет 57,8 тысячи рублей. 


При этом среднюю квартиру в таком доме площадью 60 кв. м можно купить за 3,5 млн рублей — это на 4,3 тысячи дороже, чем средняя квартира в новостройке, подсчитали аналитики портала N1.RU.


Самые дорогие довоенные квартиры продаются в знаменитом стоквартирном доме на Красном проспекте, 16: квадратный метр здесь оценивается в 123,3 тысячи рублей, а 4-комнатную квартиру площадью 104,6 кв. м на 2-м этаже продают за 12,9 млн рублей. Продавец в объявлении отмечает, что при желании её можно купить с мебелью.


Старше всех на рынке квартир сегодня жильё в Военном городке на улице Тополёвая — дома здесь построены ещё до революции. «Однёшку» площадью 40 квадратов здесь можно купить за 2 млн рублей, а «трёшку» с ремонтом в одном из домов предлагают за 4,9 млн рублей.


В топ-5 самых старых домов на рынке Новосибирска вошли также дома на улице Челюскинцев, 5 и 7 и дом на улице Урицкого, 34 — стоимость квартир в них варьируется от 2,65 до 6,9 млн рублей. В 2016 году самая дорогая довоенная квартира продавалась как раз в доме на Урицкого, 34.


«Все дома довоенной постройки, как правило, расположены в центре города, поэтому стоимость квадратного метра вполне сопоставима со средними ценами по городу, — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — 


Такие квартиры — это штучные предложения, рассчитанные не на массовый спрос, а на узкий круг ценителей исторической атмосферы».


При этом число таких квартир в продаже за год выросло на 16% — сейчас выбрать себе жильё в историческом доме можно из 93 вариантов. Большую их часть, около 60%, составляют «трёшки».

Прочтений: 15623
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (74)74
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено