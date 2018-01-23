Жильё не для всех: довоенные квартиры в Новосибирске оказались дороже новостроек





Знаменитый стоквартирный дом оказался самым дорогим из довоенных домов

Средняя цена квадрата в довоенных домах Новосибирска за год выросла на 1,7% и составляет 57,8 тысячи рублей.





При этом среднюю квартиру в таком доме площадью 60 кв. м можно купить за 3,5 млн рублей — это на 4,3 тысячи дороже, чем средняя квартира в новостройке, подсчитали аналитики портала N1.RU.





Самые дорогие довоенные квартиры продаются в знаменитом стоквартирном доме на Красном проспекте, 16: квадратный метр здесь оценивается в 123,3 тысячи рублей, а 4-комнатную квартиру площадью 104,6 кв. м на 2-м этаже продают за 12,9 млн рублей. Продавец в объявлении отмечает, что при желании её можно купить с мебелью.







Старше всех на рынке квартир сегодня жильё в Военном городке на улице Тополёвая — дома здесь построены ещё до революции. «Однёшку» площадью 40 квадратов здесь можно купить за 2 млн рублей, а «трёшку» с ремонтом в одном из домов предлагают за 4,9 млн рублей.







В топ-5 самых старых домов на рынке Новосибирска вошли также дома на улице Челюскинцев, 5 и 7 и дом на улице Урицкого, 34 — стоимость квартир в них варьируется от 2,65 до 6,9 млн рублей. В 2016 году самая дорогая довоенная квартира продавалась как раз в доме на Урицкого, 34.







«Все дома довоенной постройки, как правило, расположены в центре города, поэтому стоимость квадратного метра вполне сопоставима со средними ценами по городу, — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. —





Такие квартиры — это штучные предложения, рассчитанные не на массовый спрос, а на узкий круг ценителей исторической атмосферы».







При этом число таких квартир в продаже за год выросло на 16% — сейчас выбрать себе жильё в историческом доме можно из 93 вариантов. Большую их часть, около 60%, составляют «трёшки».