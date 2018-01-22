Хоккей: «Сибирские снайперы» обыграли «Тюменский Легион»





Завтра командам предстоит повторная встреча

Сегодня в гостевом матче Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» обыграли соперников из команды «Тюменский Легион».





Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу новосибирцев. Согласно статистике матча, новосибирские хоккеисты совершили 51 бросок по воротам соперников, 32 из которых — в створ. «Снайперы» выиграли 35 вбрасываний и заработали за матч 10 штрафов.





«Шайбами в составе "Снайперов" отметились Никита Потапов, Макар Никишанин, Александр Молофеев и Никита Шашков, ворота защищал Шамиль Шмаков. Завтра команды проведут повторный поединок, начало матча в 21:00», — сообщается на официальной странице ХК «Сибирские снайперы» в соцсети «ВКонтакте».





Сейчас новосибирские спортсмены находятся на втором месте турнирной таблицы. Завтра, 23 января, «Снайперы» снова встретятся с «Легионом» в Тюмени.









Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, недавно стало известно, что новосибирские баскетболисты одержали победу над командой «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».