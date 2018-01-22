Новосибирцы сто раз в неделю жалуются на уборку снега





Новосибирцы часто звонят в ГЖИ по поводу уборки придомовых территорий от снега

Начальник Госжилинспекции рассказал о самых частых жалобах новосибирцев, связанных с содержанием жилья зимой.





Во время и после снегопадов специалисты Госжилинспекции (ГЖИ) получают до ста обращений в неделю, связанных с плохой уборкой придомовых территорий, сообщил 22 января на аппаратном совещании в правительстве НСО начальник ГЖИ Евгений Пономарёв.





При этом, по словам руководителя ведомства, единичны жалобы на порывы коммуникаций, снижается количество жалоб на протечки кровель и ремонт подъездов.





«Уменьшилось количество жалоб на целостность теплового контура дома (пластиковые окна, двери, доводчики), но на 12% увеличилось количество жалоб на температурный режим в квартирах», — сообщили также в пресс-службе правительства области.





Напомним, на минувшей неделе читатели НГС возмущались уборкой снега на улице Коминтерна в Дзержинском районе. Жительница Новосибирска Анна Яковлева рассказывала, что муниципальные службы сваливают снег около частных домов.