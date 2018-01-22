Новосибирцы сто раз в неделю жалуются на уборку снега


Новосибирцы часто звонят в ГЖИ по поводу уборки придомовых территорий от снега 
Новосибирцы часто звонят в ГЖИ по поводу уборки придомовых территорий от снега 

Начальник Госжилинспекции рассказал о самых частых жалобах новосибирцев, связанных с содержанием жилья зимой.


Во время и после снегопадов специалисты Госжилинспекции (ГЖИ) получают до ста обращений в неделю, связанных с плохой уборкой придомовых территорий, сообщил 22 января на аппаратном совещании в правительстве НСО начальник ГЖИ Евгений Пономарёв.


При этом, по словам руководителя ведомства, единичны жалобы на порывы коммуникаций, снижается количество жалоб на протечки кровель и ремонт подъездов.


«Уменьшилось количество жалоб на целостность теплового контура дома (пластиковые окна, двери, доводчики), но на 12% увеличилось количество жалоб на температурный режим в квартирах», — сообщили также в пресс-службе правительства области. 


Напомним, на минувшей неделе читатели НГС возмущались уборкой снега на улице Коминтерна в Дзержинском районе. Жительница Новосибирска Анна Яковлева рассказывала, что муниципальные службы сваливают снег около частных домов. 

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