Новосибирские медики разработали искусственный интеллект для лечения сердца

Искусственный интеллект решили создать из-за больших объемов данных о работе сердца
Искусственный интеллект решили создать из-за больших объемов данных о работе сердца

Новосибирские медики вместе с сотрудниками израильской лаборатории разработали искусственный интеллект для диагностики и лечения нарушений ритма сердца.


Проектом занимаются специалисты Национального исследовательского медицинского центра им. академика Е.Н. Мешалкина. 


«Мы разрабатываем совместно с израильской лабораторией EP Dynamics искусственный интеллект, который помогает лечить нарушение ритма сердца. В конце 2017 года наступил переломный момент — машина дала лучший прогноз, чем мы. Это совершенно новое направление, в мире пока подобных систем нет», — сообщил ТАСС заместитель директора клиники по научно-экспериментальной работе, руководитель Центра интервенционной кардиологии Евгений Покушалов. 


По его словам, необходимость создания искусственного интеллекта возникла из-за больших объемов данных о работе сердца. Компьютерная обработка этой информации позволяет в ходе операции корректировать работу хирурга и предсказывать исход операции с точностью до более чем 83%.


Разработка поможет значительно повысить эффективность лечения таких заболеваний сердца, как фибрилляция предсердий и желудочковая тахиаритмия, приводит издание слова Покушалова. 


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