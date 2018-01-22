Горки замёрзли: ледовый городок на набережной остановил работу из-за морозов
Ледовый городок на Михайловской набережной Новосибирска закрылся на неделю из-за морозов.
«Мы закрыты, откроемся, когда погода позволит — должно быть теплее –25 градусов. Думаю, что в субботу откроемся», — рассказал НГС.НОВОСТИ Сергей Машаров, директор компании «Лед-Шоу парк», управляющей ледовым городком.
Он добавил, что из-за того, что весь январь очень холодный, убытки — «огромные».
«У нас в будни даже если тепло, то ветер или метель, нет такой декабрьской погоды, когда было
Ледовый городок на набережной начал работать 30 декабря — в этом году все его скульптуры и горки посвящены популярным сказкам: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Летучий корабль», «Хозяйка медной горы». Главная достопримечательность городка — «Боярская горка» высотой 11 метров.
Временно закрылся городок в минувшую субботу, 20 января, — температура в Новосибирской области в этот день достигла аномально низких отметок: от –30 до –40 градусов. Такие холода, по прогнозам синоптиков, задержатся ещё как минимум на три дня.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова