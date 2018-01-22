«Большая Медведица» разыграла квартиру. Новосибирцы устроили гневный флешмоб на «Флампе»

Победитель розыгрыша Роман Колганов работает диджеем
Победитель розыгрыша Роман Колганов работает диджеем

Новосибирцы усомнились в честности розыгрыша квартиры, который на выходных проводил торгово-выставочный комплекс «Большая Медведица»: обладатель главного приза оказался знакомым ведущего.


Гневные отзывы участников розыгрыша появились на сервисе «Фламп». Горожан возмутило то, что обладателем главного приза — квартиры за 1 млн рублей — стал новосибирец Роман Колганов, который во время розыгрыша ответил на звонок ведущего словами «Привет, Антон». Это приветствие услышали все участники конкурса в «Большой Медведице» — они подумали, что ведущий и победитель знакомы.  


«Всё честно, по закону, — заверил корреспондента НГС.НОВОСТИ победитель розыгрыша Роман Колганов. — Когда всё банально, люди в правду не хотят верить. Им лучше, конечно, чтобы всё было интереснее, запутанно, с интрижками. Поэтому никак и не угомонятся».


Розыгрыш призов в ТВК «Большая Медведица» проходил 20 января. Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в торгово-выставочном комплексе, все победители акции определялись по одному и тому же принципу: купоны из прозрачного куба вытаскивал приглашённый из зала ребёнок. На протяжении всего розыгрыша на площадке работал видеооператор. Все купоны, которые ребёнок доставал из куба, оператор снимал на видеокамеру. Если победителя в зале не оказывалось, то ведущий набирал номер телефона, указанный на купоне, и звонил по нему. При этом наблюдатель из зала должен был проследить, чтобы номера на купоне и в телефоне ведущего совпадали.


«Ведущий мероприятия Антон Седов для связи с победителями акции использовал свой телефон. Антон — медийная личность, и номер его телефона может быть у многих людей в городе. Учитывая, что по роду своей профессиональной деятельности Колганов Роман сообщает, что он диджей, наверное, они могут быть знакомы», — предположили в ТВК «Большая Медведица».


В торгово-выставочном комплексе считают, что оснований сомневаться в честной победе Романа Колганова нет. 


У него оказались все подтверждающие документы, которые он предоставил организатору акции — ООО «Большая медведица». Победитель принёс вторую часть купона, паспорт и чеки на две покупки в ТВК: один на на 46 936 рублей, другой — на 30 520 рублей (копии чеков есть в редакции НГС.НОВОСТИ). Купоны зарегистрированы 29 ноября 2017 года.


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сам Роман Колганов, на розыгрыш в «Большую Медведицу» он не ходил — условия акции это позволяли, тем более что за месяц до этого он уже перепутал дату розыгрыша и по ошибке пришёл в ТВК 20 декабря вместо 20 января. Когда в субботу ведущий праздника позвонил ему и сообщил о выигрыше, Роман был со своим ребёнком в ТЦ «Малинка» на выставке роботов.


По словам Романа, номер ведущего был записан в его телефонной книжке, поскольку Антон Седов работает в той же сфере. 


«Мы никакие не друзья, просто иногда пересекаемся на мероприятиях, потому что я диджей, он ведущий», — пояснил победитель конкурса Роман Колганов.


Он добавил, что уже обратился в «Большую Медведицу» за получением выигрыша, но вместо квартиры решил взять деньги — миллион рублей.


Ведущий мероприятия Антон Седов назвал произошедшее «казусом». По словам Седова, когда он позвонил победителю розыгрыша и услышал в трубке: «Привет, Антон», то предположил, что собеседник тоже находится в «Большой Медведице» и видит всё происходящее, в том числе слышал имя ведущего.


«Когда он сказал, что он не в "Большой Медведице", я заподозрил что это, наверное, человек, у которого просто есть мой номер. Личность я медийная, занимаюсь организацией мероприятий, много у кого есть мой номер, во "ВКонтакте" у меня восемь с половиной тысяч друзей. После розыгрыша я перезвонил на этот номер, дабы уточнить, что это вообще за человек, и выяснилось, что это диск-жокей, звукорежиссёр, с которым постоянно работает один из известных ведущих Новосибирска», — описал ситуацию Антон Седов.


Ведущий добавил, у него самого в телефонной книжке номера Романа Колганова не было, поскольку он общался с ним всего один раз. Это было прошлым летом, когда Колганов позвонил ему по рабочему вопросу. 


«Больше мы с ним никаких контактов не поддерживали, не созванивались. У меня свои диджеи и свои звукорежиссёры, поэтому его номер я даже не сохранил», — пояснил Антон Седов.  


Жителям Новосибирской области нередко улыбается удача. В 2016 году НГС.НОВОСТИ рассказывали о молодой воспитательнице из Искитима, которая выиграла спорткар Lamborghini стоимостью 15 млн рублей. Для этого ей достаточно было собрать несколько палочек от мороженого. А в прошлом году новосибирец выиграл 8 млн рублей в лотерею «Гослото 5 из 36».

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