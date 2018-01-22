Десятки новосибирцев попали в больницы из-за дикого холода

Десятки новосибирцев пострадали из-за холодов и попали к врачам

На этой неделе в Новосибирской области будет очень холодная погода — десятки жителей уже получили обморожения. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила у врачей, как спасти себя от опасного воздействия холода.







За неделю обратились к врачам 30 новосибирцев с переохлаждением и ещё 17 — с обморожением, подсчитали сегодня в региональном министерстве здравоохранения.







На этой неделе в области будет ещё холоднее, чем на прошлой, — синоптики предсказали новые волны аномального холода в Новосибирске. По информации Гидрометцентра, в ближайшие трое суток в Новосибирской области ночью будет от –34 до –39 градусов, местами до –44 градусов мороза. Дневные температуры ожидаются от –29 до –34 градусов.







Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ врач-методист Регионального центра медицинской профилактики Ольга Королёва, в такие морозы больше всего уязвимы дети, поскольку их система терморегуляции ещё развивается, и подростки — так как они склонны одеваться не по погоде, оголять щиколотки или ходить без шапки.







«К сожалению, подростки одеваются, больше ориентируясь на тенденции моды, какие-то новые направления, и не задумываются о теплосбережении, о комфортной среде.





У молодых людей ещё запасы здоровья большие, плюс, слава богу, нет опыта тяжёлых заболеваний. Они ещё не знают ценности нашему здоровью, поэтому не умеют его беречь», — переживает врач.







Медики волнуются за здоровье подростков, часто пренебрегающих теплом в пользу моды





По просьбе корреспондента НГС.НОВОСТИ врач дала главные советы тем, кто проводит на морозных улицах опасно много времени.







Она напомнила, что при таких морозах страдают все системы организма человека, а также обостряются хронические заболевания, поэтому лучше по минимуму находиться на улице, чтобы не получить обморожение или переохлаждение.







«При снижении температуры тела даже на один градус — когда человек "переостывает" — у него увеличивается энергопотребление на 10% и скорость окислительно-воссстановительных реакций, которые помогают поддерживать жизнедеятельность нашего организма», — отмечает Ольга Королёва.







Тепло одеваться. Этот совет очевиден, но не все знают, какие материалы в одежде лучше использовать, чтобы не замёрзнуть.







«Самые распространённые современные утеплители изософт, холлофайбер, файбертек, тинсулейт (искусственный пух) отлично защищают от сильных морозов. Синтепон к их числу не относится. Мембрана — универсальная защита от холода и влаги — имеет множество микроскопических отверстий, которые в 20 тысяч раз меньше капли воды, прекрасно "испаряет" влагу наружу и не пропускает внутрь, отлично сохраняет тепло», — посоветовали в центре профилактики.





В тридцатиградусный мороз не стоит забывать о термобелье и о многослойности — лучше надеть несколько тонких вещей из правильных тканей, чем одну толстую вещь из синтетики, напоминает методист. Носить в такую погоду лучше варежки, а не перчатки: так пальцы греются друг об друга, также можно согреть их, сжав в кулак.







На этой неделе Новосибирск ждут аномальные холода, так что горожанам стоит приобрести одежду из специальных материалов





При обморожении не растирать кожу спиртом или снегом. Этот распространённый миф сильно вредит мягким тканям, уже повреждённым из-за мороза.







«Нужно понимать, потому что при обморожении сосудистое русло становится очень хрупким. Ведь что такое обморожение? Это гибель, некроз мягких тканей — если удастся вовремя там кровоснабжение восстановить, то возможно, мягкие ткани пострадают, но не погибнут», — напоминает Ольга Королёва.







Лучше аккуратно помассировать кожу — как правило, пострадавшая ткань становится белёсой, с бледно-зелёными пятнами, которые впоследствии превратятся в пузыри.





Ни в коем случае нельзя резко помещать обморожённые части тела из очень холодной температуры в очень горячую — под струю воды, близкой к температуре кипятка. Зайдя в тёплое помещение, следует постепенно «отмораживать» особенно замёрзшие участки тела — если это ноги, то аккуратно снять сапоги, носки и поставить в таз с тёплой (не обжигающей!) водой.







Ночная температура в ближайшие три дня в Новосибирске будет от –34 до –39 градусов (местами до –44 градусов). Днём теплее: от –29 до –34 градусов





Ольга Королёва подчеркнула, что при серьёзном обморожении или переохлаждении смогут помочь только врачи, поэтому лучше не затягивать с визитом в больницы или травмпункты.





Избегать алкогольных напитков на холоде. Врачи предупреждают — миф о чудесном воздействии крепкого алкоголя на замёрзший человеческий организм очень опасен. Мало того, что из-за этого кровеносные сосуды испытывают сильную дополнительную нагрузку, главное — человек теряет контроль над терморегуляцией. Так что, если очень хочется выпить — лучше это делать в умеренных количествах и в тёплом помещении, отмечают медики.







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Сегодня, 22 января, из-за морозов в школах Новосибирска упала посещаемость — многие ученики воспользовались правом не ходить в школу в сильные холода. Взрослым новосибирцам также порекомендовали остаться дома — по крайней мере, отложить дальние поездки на более тёплую погоду, поскольку на трассах сейчас очень опасно.

