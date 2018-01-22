Десятки новосибирцев попали в больницы из-за дикого холода
На этой неделе в Новосибирской области будет очень холодная погода — десятки жителей уже получили обморожения. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила у врачей, как спасти себя от опасного воздействия холода.
За неделю обратились к врачам 30 новосибирцев с переохлаждением и ещё 17 — с обморожением, подсчитали сегодня в региональном министерстве здравоохранения.
На этой неделе в области будет ещё холоднее, чем на прошлой, — синоптики предсказали новые волны аномального холода в Новосибирске. По информации Гидрометцентра, в ближайшие трое суток в Новосибирской области ночью будет от –34 до –39 градусов, местами до –44 градусов мороза. Дневные температуры ожидаются от –29 до –34 градусов.
Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ врач-методист Регионального центра медицинской профилактики Ольга Королёва, в такие морозы больше всего уязвимы дети, поскольку их система терморегуляции ещё развивается, и подростки — так как они склонны одеваться не по погоде, оголять щиколотки или ходить без шапки.
«К сожалению, подростки одеваются, больше ориентируясь на тенденции моды, какие-то новые направления, и не задумываются о теплосбережении, о комфортной среде.
У молодых людей ещё запасы здоровья большие, плюс, слава богу, нет опыта тяжёлых заболеваний. Они ещё не знают ценности нашему здоровью, поэтому не умеют его беречь», — переживает врач.
По просьбе корреспондента НГС.НОВОСТИ врач дала главные советы тем, кто проводит на морозных улицах опасно много времени.
Она напомнила, что при таких морозах страдают все системы организма человека, а также обостряются хронические заболевания, поэтому лучше по минимуму находиться на улице, чтобы не получить обморожение или переохлаждение.
«При снижении температуры тела даже на один градус — когда человек "переостывает" — у него увеличивается энергопотребление на 10% и скорость окислительно-воссстановительных реакций, которые помогают поддерживать жизнедеятельность нашего организма», — отмечает Ольга Королёва.
Тепло одеваться. Этот совет очевиден, но не все знают, какие материалы в одежде лучше использовать, чтобы не замёрзнуть.
«Самые распространённые современные утеплители изософт, холлофайбер, файбертек, тинсулейт (искусственный пух) отлично защищают от сильных морозов. Синтепон к их числу не относится. Мембрана — универсальная защита от холода и влаги — имеет множество микроскопических отверстий, которые в 20 тысяч раз меньше капли воды, прекрасно "испаряет" влагу наружу и не пропускает внутрь, отлично сохраняет тепло», — посоветовали в центре профилактики.
В тридцатиградусный мороз не стоит забывать о термобелье и о многослойности — лучше надеть несколько тонких вещей из правильных тканей, чем одну толстую вещь из синтетики, напоминает методист. Носить в такую погоду лучше варежки, а не перчатки: так пальцы греются друг об друга, также можно согреть их, сжав в кулак.
При обморожении не растирать кожу спиртом или снегом. Этот распространённый миф сильно вредит мягким тканям, уже повреждённым из-за мороза.
«Нужно понимать, потому что при обморожении сосудистое русло становится очень хрупким. Ведь что такое обморожение? Это гибель, некроз мягких тканей — если удастся вовремя там кровоснабжение восстановить, то возможно, мягкие ткани пострадают, но не погибнут», — напоминает Ольга Королёва.
Лучше аккуратно помассировать кожу — как правило, пострадавшая ткань становится белёсой, с бледно-зелёными пятнами, которые впоследствии превратятся в пузыри.
Ни в коем случае нельзя резко помещать обморожённые части тела из очень холодной температуры в очень горячую — под струю воды, близкой к температуре кипятка. Зайдя в тёплое помещение, следует постепенно «отмораживать» особенно замёрзшие участки тела — если это ноги, то аккуратно снять сапоги, носки и поставить в таз с тёплой (не обжигающей!) водой.
Ольга Королёва подчеркнула, что при серьёзном обморожении или переохлаждении смогут помочь только врачи, поэтому лучше не затягивать с визитом в больницы или травмпункты.
Избегать алкогольных напитков на холоде. Врачи предупреждают — миф о чудесном воздействии крепкого алкоголя на замёрзший человеческий организм очень опасен. Мало того, что из-за этого кровеносные сосуды испытывают сильную дополнительную нагрузку, главное — человек теряет контроль над терморегуляцией. Так что, если очень хочется выпить — лучше это делать в умеренных количествах и в тёплом помещении, отмечают медики.
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Сегодня, 22 января, из-за морозов в школах Новосибирска упала посещаемость — многие ученики воспользовались правом не ходить в школу в сильные холода. Взрослым новосибирцам также порекомендовали остаться дома — по крайней мере, отложить дальние поездки на более тёплую погоду, поскольку на трассах сейчас очень опасно.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1), Станислава Хоменюка (2), Анны Золотовой (3), Ольги Бурлаковой (4)