Сбежавшие от мороза новосибирцы похвастались фотографиями из жарких стран

В Новосибирске с прошлой недели задержался аномальный холод — мороз на улице воспринимается особенно остро, если вспомнить, что прямо в этот самый момент кто-то из знакомых ходит по улице в шортах и обуви на босу ногу. Обозреватель НГС.НОВОСТИ изучил аккаунты новосибирцев в социальных сетях и решил поделиться своей болью с читателями.





Зима.... Публикация от Анна Власова (@annavlas) Янв 21, 2018 at 12:50 PST





Директор новосибирского центра «Харизма» Анна Власова оказалась в местах, где совершенно нереально найти снег даже в январе.









Основатель школы-студии ESELEVICH Наталья Еселевич признается, что на Бали немного облачно и даже может пойти дождь, но всё равно не жалуется на погоду.











Изнывает от жары вдали от родной прохлады сибиряк Сергей Степанов, а ведь ещё недавно, судя по фотографиям в его аккаунте, он счастливо ловил рыбу на обском льду.





Побережье Австралии в январе





Еще дальше — в Австралию — забросила судьба фотографа Елену Почеснёву. Кадры Елены с дальнего континента пронизаны тоской по родным сибирским морозам.









Ресторатора Владислава Мусиенко (заведения Ruby bar, Spark`s и Friend`s) судьба забросила в безжалостные бетонные джунгли Гонконга.





Я.Будда.Храм Публикация от Николай Ильин (@nikolayilyin) Янв 18, 2018 at 7:11 PST





В Юго-Восточной Азии изнывает от жары известный новосибирский шеф-повар Николай Ильин — он опубликовал фото из столицы Малайзии Куала-Лумпуре.





Индийские набережные не выглядят ухоженными





Журналист и бывший пресс-секретарь Новосибирского театра оперы и балета Виктор Титов путешествует по Индии. На фото Титова из Индии — ужасные набережные, которые в сравнение не идут с новосибирской.









Создатель и руководитель компании «Бротех» Кирилл Стафичук также уехал по делу, но будет находиться в местах климатически нам более близких — в Берлине. «Поехали на International Green Week в Берлин. Расскажем о русском квасе, сушёных фруктах уникального качества, ну и вообще», — пишет предприниматель. В Берлине сейчас, кстати, довольно холодно — всего +2 градуса.





Читатели тоже решили рассказать нам о своём отдыхе. Вот какие фото прислали наши читатели из Таиланда:





Фото сделаны на острове Ко Чанг. Автор фото возвращается домой завтра





Фото с острова Ко Чанг читателя НГС





В Таиланде тоже нашёлся снеговик. Фото читателя НГС







