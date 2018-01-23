Сбежавшие от мороза новосибирцы похвастались фотографиями из жарких стран

В Новосибирске с прошлой недели задержался аномальный холод — мороз на улице воспринимается особенно остро, если вспомнить, что прямо в этот самый момент кто-то из знакомых ходит по улице в шортах и обуви на босу ногу. Обозреватель НГС.НОВОСТИ изучил аккаунты новосибирцев в социальных сетях и решил поделиться своей болью с читателями.


Зима....

Публикация от Анна Власова (@annavlas)


Директор новосибирского центра «Харизма» Анна Власова оказалась в местах, где совершенно нереально найти снег даже в январе.


Об обстановке на Бали и нашем путешествии 🛩 В отличии от Тая, сейчас на Бали немного тучно и нет обжигающего солнца ☀ Но, тем не менее, даже через тучи можно сильно обгореть. Что у нас и получилось 😂почти каждый день проскользает лёгкий тропический освежающий дождь 😉 И осознавая, что в сибири-матушке сейчас почти -35 😬 мы наслаждаемся 🌴🌈⠀ ⠀ Традиционно полетели семьёй, но , увы, не всем составом . Самостоятельно выбирали отель и покупали билеты.⠀ На Бали сейчас с друзьями 🤝Они здесь уже были, поэтому мы спокойно и уверенно шумной компанией колесим по острову и его исследуем 👌⠀ ⠀ О чем вам рассказать? Может кто-то тоже собирается на Бали в ближайшее время, что интересует?

Публикация от PERMANENT. MAKE UP. SCHOOL (@eselevich_natalya)


Основатель школы-студии ESELEVICH Наталья Еселевич признается, что на Бали немного облачно и даже может пойти дождь, но всё равно не жалуется на погоду. 


Выпьем за #пипидон #тайразмотай

Публикация от Сергей Степанов (@stepanov_sergey)


Изнывает от жары вдали от родной прохлады сибиряк Сергей Степанов, а ведь ещё недавно, судя по фотографиям в его аккаунте, он счастливо ловил рыбу на обском льду.


Побережье Австралии в январе
Побережье Австралии в январе


Еще дальше — в Австралию — забросила судьба фотографа Елену Почеснёву. Кадры Елены с дальнего континента пронизаны тоской по родным сибирским морозам. 



Ресторатора Владислава Мусиенко (заведения Ruby bar, Spark`s и Friend`s) судьба забросила в безжалостные бетонные джунгли Гонконга. 


Я.Будда.Храм

Публикация от Николай Ильин (@nikolayilyin)


В Юго-Восточной Азии изнывает от жары известный новосибирский шеф-повар Николай Ильин — он опубликовал фото из столицы Малайзии Куала-Лумпуре. 


Индийские набережные не выглядят ухоженными 
Индийские набережные не выглядят ухоженными 


Журналист и бывший пресс-секретарь Новосибирского театра оперы и балета Виктор Титов путешествует по Индии. На фото Титова из Индии — ужасные набережные, которые в сравнение не идут с новосибирской. 


Сбежавшие от мороза новосибирцы похвастались фотографиями из жарких стран


Создатель и руководитель компании «Бротех» Кирилл Стафичук также уехал по делу, но будет находиться в местах климатически нам более близких — в Берлине. «Поехали на International Green Week в Берлин. Расскажем о русском квасе, сушёных фруктах уникального качества, ну и вообще», — пишет предприниматель. В Берлине сейчас, кстати, довольно холодно — всего +2 градуса. 


Читатели тоже решили рассказать нам о своём отдыхе. Вот какие фото прислали наши читатели из Таиланда:


Фото сделаны на острове Ко Чанг. Автор фото возвращается домой завтра
Фото сделаны на острове Ко Чанг. Автор фото возвращается домой завтра


Фото с острова Ко Чанг читателя НГС
Фото с острова Ко Чанг читателя НГС


В Таиланде тоже нашёлся снеговик. Фото читателя НГС
В Таиланде тоже нашёлся снеговик. Фото читателя НГС



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