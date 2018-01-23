Сбежавшие от мороза новосибирцы похвастались фотографиями из жарких стран
В Новосибирске с прошлой недели задержался аномальный холод — мороз на улице воспринимается особенно остро, если вспомнить, что прямо в этот самый момент кто-то из знакомых ходит по улице в шортах и обуви на босу ногу. Обозреватель НГС.НОВОСТИ изучил аккаунты новосибирцев в социальных сетях и решил поделиться своей болью с читателями.
Директор новосибирского центра «Харизма» Анна Власова оказалась в местах, где совершенно нереально найти снег даже в январе.
Основатель школы-студии ESELEVICH Наталья Еселевич признается, что на Бали немного облачно и даже может пойти дождь, но всё равно не жалуется на погоду.
Изнывает от жары вдали от родной прохлады сибиряк Сергей Степанов, а ведь ещё недавно, судя по фотографиям в его аккаунте, он счастливо ловил рыбу на обском льду.
Еще дальше — в Австралию — забросила судьба фотографа Елену Почеснёву. Кадры Елены с дальнего континента пронизаны тоской по родным сибирским морозам.
Ресторатора Владислава Мусиенко (заведения Ruby bar, Spark`s и Friend`s) судьба забросила в безжалостные бетонные джунгли Гонконга.
В Юго-Восточной Азии изнывает от жары известный новосибирский шеф-повар Николай Ильин — он опубликовал фото из столицы Малайзии Куала-Лумпуре.
Журналист и бывший пресс-секретарь Новосибирского театра оперы и балета Виктор Титов путешествует по Индии. На фото Титова из Индии — ужасные набережные, которые в сравнение не идут с новосибирской.
Создатель и руководитель компании «Бротех» Кирилл Стафичук также уехал по делу, но будет находиться в местах климатически нам более близких — в Берлине. «Поехали на International Green Week в Берлин. Расскажем о русском квасе, сушёных фруктах уникального качества, ну и вообще», — пишет предприниматель. В Берлине сейчас, кстати, довольно холодно — всего +2 градуса.
Читатели тоже решили рассказать нам о своём отдыхе. Вот какие фото прислали наши читатели из Таиланда:
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Стас Соколов
Фото instagram.com, предоставлены героями материала, читателя НГС