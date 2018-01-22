Внедорожник сбил девушку на «зебре» на Красном проспекте

Авария случилась на Красном проспекте напротив Дома быта 
Авария случилась на Красном проспекте напротив Дома быта 

Днём 22 января водитель на внедорожнике сбил девушку, которая переходила по «зебре» Красный проспект в Новосибирске.


Авария случилась в 13:55 на перекрёстке Красного проспекта и Романова.


«Девушка переходила дорогу от Дома быта, наполовину перешла уже, когда дедушка седой на кроссовере её сбил, причём сильно. Девушка была в сознании, лежала на проезжей части, очевидцы вызвали скорую помощь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из очевидцев.


Мужчина отметил, что машина, которая сбила девушку, похожа на Nissan Murano.


В группе пропаганды ГИБДД подтвердили происшествие, но добавили, что пока в базе ДТП нет данных — сколько лет сбитой девушке и какие у неё травмы, неизвестно.


Сегодня утром также под машину попала пожилая женщина — её сбили в Ленинском районе. 80-летнюю пенсионерку увезли в больницу с переломами таза и стопы.

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