Внедорожник сбил девушку на «зебре» на Красном проспекте
Днём 22 января водитель на внедорожнике сбил девушку, которая переходила по «зебре» Красный проспект в Новосибирске.
Авария случилась в 13:55 на перекрёстке Красного проспекта и Романова.
«Девушка переходила дорогу от Дома быта, наполовину перешла уже, когда дедушка седой на кроссовере её сбил, причём сильно. Девушка была в сознании, лежала на проезжей части, очевидцы вызвали скорую помощь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из очевидцев.
Мужчина отметил, что машина, которая сбила девушку, похожа на Nissan Murano.
В группе пропаганды ГИБДД подтвердили происшествие, но добавили, что пока в базе ДТП нет данных — сколько лет сбитой девушке и какие у неё травмы, неизвестно.
Сегодня утром также под машину попала пожилая женщина — её сбили в Ленинском районе. 80-летнюю пенсионерку увезли в больницу с переломами таза и стопы.
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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова из архива НГС