Внедорожник сбил девушку на «зебре» на Красном проспекте

Авария случилась на Красном проспекте напротив Дома быта

Днём 22 января водитель на внедорожнике сбил девушку, которая переходила по «зебре» Красный проспект в Новосибирске.







Авария случилась в 13:55 на перекрёстке Красного проспекта и Романова.







«Девушка переходила дорогу от Дома быта, наполовину перешла уже, когда дедушка седой на кроссовере её сбил, причём сильно. Девушка была в сознании, лежала на проезжей части, очевидцы вызвали скорую помощь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из очевидцев.







Мужчина отметил, что машина, которая сбила девушку, похожа на Nissan Murano.





В группе пропаганды ГИБДД подтвердили происшествие, но добавили, что пока в базе ДТП нет данных — сколько лет сбитой девушке и какие у неё травмы, неизвестно.







Сегодня утром также под машину попала пожилая женщина — её сбили в Ленинском районе. 80-летнюю пенсионерку увезли в больницу с переломами таза и стопы.