Дома не сидится: турпоток из Новосибирской области подскочил в два раза

В этом году туроператоры рассчитывают, что популярным направлением станет Иссык-Куль. На фото — международный терминал аэропорта Толмачёво

Выездной туристический поток из Новосибирской области увеличился почти в два раза по итогам 2017 года.





Новосибирские туроператоры отправили в прошлом году за границу около 400 тысяч туристов. Выездной поток начал восстанавливаться после спада в 2015–2016 годах, когда показатель опускался до 250–300 тысяч туристов. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Дмитрий Микитченко.





Наиболее популярным направлением у новосибирцев впервые оказался Китай — туда в прошлом году отправились 127 тысяч человек. На втором месте оказался Таиланд, куда купили путёвки 99 тысяч туристов. Среди других востребованных направлений — Турция, Вьетнам, Корея, Германия, Кипр, Арабские Эмираты, Индия и Греция.





«Надеемся, что в 2018 году будет увеличен объём выезда по Турции, что позволит сбалансировать цены. Хотя многие операторы говорят о том, что Турция, скорее всего, подорожает,





потому что тех льготных условий, которые отельеры давали в 2017 году, в этом году никто не ожидает. То есть цены на проживание и сопутствующие услуги, скорее всего, будут расти», — заметил по поводу Турции эксперт.







В этом году, заметил Микитченко, начинаются прямые перелёты из Новосибирска в Грузию. Туроператоры надеются, что востребованным окажется отдых на озере Иссык-Куль — в прошлом году туда слетали всего 500 человек.





«Надеемся, что улучшение, как нам обещают, экономической ситуации в России будет способствовать дальнейшему росту туризма. Люди будут меньше волноваться и больше отдыхать»,— резюмировал председатель НАТО.





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