Праздник кончился: на пешеходной улице Ленина начали разбирать скамейки и киоски





Участок Ленина от Красного проспекта до улицы Советская откроют для машин с 29 января

В Новосибирске начали убирать декоративные новогодние элементы с пешеходного участка улицы Ленина.





Свёрнутые ёлки и заколоченные торговые киоски корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня, 22 января.





«По графику планировалось, что ледяной городок будут убирать с 21 по 29 января. Но так как сейчас холода, мы немного выбиваемся из графика — техника не может работать при такой температуре. Но всё равно надеемся, что 29 января весь городок будет убран», — пояснила НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





На полную уборку улицы Ленина и участка рядом с «Аркадой» уйдёт неделя





Арт-объектами на улице Ленина новосибирцы могли любоваться около месяца





Перегороженную блоками часть улицы Ленина на участке от Красного проспекта до улицы Советской откроют для машин 29 января — как и планировалось ранее, уточнили в мэрии. В общей сложности участок улицы Ленина был пешеходным почти два месяца.