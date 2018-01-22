Праздник кончился: на пешеходной улице Ленина начали разбирать скамейки и киоски


Участок Ленина от Красного проспекта до улицы Советская откроют для машин с 29 января 
Участок Ленина от Красного проспекта до улицы Советская откроют для машин с 29 января 

В Новосибирске начали убирать декоративные новогодние элементы с пешеходного участка улицы Ленина.


Свёрнутые ёлки и заколоченные торговые киоски корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня, 22 января. 


«По графику планировалось, что ледяной городок будут убирать с 21 по 29 января. Но так как сейчас холода, мы немного выбиваемся из графика — техника не может работать при такой температуре. Но всё равно надеемся, что 29 января весь городок будет убран», — пояснила НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. 


На полную уборку улицы Ленина и участка рядом с «Аркадой» уйдёт неделя 
На полную уборку улицы Ленина и участка рядом с «Аркадой» уйдёт неделя 


Арт-объектами на улице Ленина новосибирцы могли любоваться около месяца 
Арт-объектами на улице Ленина новосибирцы могли любоваться около месяца 


Перегороженную блоками часть улицы Ленина на участке от Красного проспекта до улицы Советской откроют для машин 29 января — как и планировалось ранее, уточнили в мэрии. В общей сложности участок улицы Ленина был пешеходным почти два месяца.  

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