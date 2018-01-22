Праздник кончился: на пешеходной улице Ленина начали разбирать скамейки и киоски
В Новосибирске начали убирать декоративные новогодние элементы с пешеходного участка улицы Ленина.
Свёрнутые ёлки и заколоченные торговые киоски корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня, 22 января.
«По графику планировалось, что ледяной городок будут убирать с 21 по 29 января. Но так как сейчас холода, мы немного выбиваемся из графика — техника не может работать при такой температуре. Но всё равно надеемся, что 29 января весь городок будет убран», — пояснила НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Перегороженную блоками часть улицы Ленина на участке от Красного проспекта до улицы Советской откроют для машин 29 января — как и планировалось ранее, уточнили в мэрии. В общей сложности участок улицы Ленина был пешеходным почти два месяца.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова