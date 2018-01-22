После трагедий в Перми и Улан-Удэ в Новосибирске решили усилить охрану в школах и нанять психологов

Помимо усиленной охраны и дополнительных психологов в школах предложили сделать анонимные центры для жалоб на агрессивных одноклассников

Власти Новосибирской области заявили, что в школы нужно нанять больше психологов и социальных педагогов — на это в будущем будут выделяться дополнительные деньги. Кроме психологов, по мнению властей, в школах нужна специализированная охрана.







«На первый план выходят вопросы усиления деятельности психологов и педагогической поддержки, медиации образовательных организаций. Необходимо провести ревизию штатных расписаний образовательных учреждений и укрепить службу психолого-педагогической поддержки образовательного процесса», — заявил сегодня на специальной комиссии врио министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.







Он отметил, что психологов для школьников надо найти пока что из внутреннего резерва, в дальнейшем психологическая служба получит финансовую поддержку.



«Важно, чтобы каждый ребёнок с девиантными формами поведения находился на контроле всех служб профилактики», — считает врио министра.





Сергей Федорчук добавил, что в школах по мере возможности стоит поставить специализированную охрану помимо той, что сейчас работает сейчас.







Также на комиссии прозвучало необычное предложение от главного нарколога Новосибирской области Равиля Теркулова. «Сегодня мы широко проводим тестирования среди детей на наркотики. А почему мы сегодня не можем подумать о вопросах тестирования депрессии, агрессии, различных других асоциальных поведений, которые влияют на состояние ребёнка? Может быть, выборочные тестирования проводить периодически?» — предложил главный нарколог области.





Врач также предположил, что в Новосибирской области должен действовать анонимный центр, куда школьники могли бы пожаловаться на странное поведение одноклассников или других учеников школы.





Нелюбов пообещал учесть предложение нарколога при разработке особых мер безопасности в школах НСО.



На прошлой неделе случилась серия нападений на учеников в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ — следователи предположили, что происшествия могли быть спланированы заранее. Ранее СК сообщил, что школьники могли договориться через соцсети, или на них повлияли сообщения в СМИ.



В среду, 17 января, в школе в пригороде Челябинска один девятиклассник ударил ножом другого. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.



Нападение на школьников в Перми произошло 15 января: двое подростков, один из которых состоял на учёте у психиатра, ворвались с ножами в класс школы и напали на учительницу и учеников. В результате в больнице оказались 12 человек. Сильнее всего пострадала учительница. Оба нападавших арестованы. Спустя два дня, 19 января, ученик 9-го класса школы Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а потом «коктейлем Молотова» поджёг кабинет на третьем этаже здания. Возбуждено уголовное дело, госпитализированы семь человек, в том числе виновник инцидента.





После случившегося следователи начали искать связь между обоими инцидентами.



Департамент образования мэрии Новосибирска поручил городским школам усилить меры безопасности сразу же после происшествия в пермской школе.

