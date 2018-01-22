Не поделили дорогу: Toyota влетела в троллейбус с пассажирами на улице Кирова
В Октябрьском районе «Тойота» столкнулась с троллейбусом — от удара в нём вылетели стекла.
ДТП произошло около 13:00 на перекрёстке улиц Кирова и Воскова.
«"Тойота" не уступила главную дорогу троллейбусу, который поворачивал налево», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
После удара на передней двери троллейбуса
Авария обошлась без пострадавших. В троллейбусе были пассажиры, никого из них не задело. Водитель иномарки также не получил никаких ранений.
Одна из последних аварий с участием общественного транспорта произошла в начале декабря на улице Станционной, где столкнулись четыре автомобиля. Одна из машин тогда ударилась о троллейбус.
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Ольга Власова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»