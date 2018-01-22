Не поделили дорогу: Toyota влетела в троллейбус с пассажирами на улице Кирова

Машина не уступила главную дорогу троллейбусу 
Машина не уступила главную дорогу троллейбусу 

В Октябрьском районе «Тойота» столкнулась с троллейбусом — от удара в нём вылетели стекла.


ДТП произошло около 13:00 на перекрёстке улиц Кирова и Воскова. 


«"Тойота" не уступила главную дорогу троллейбусу, который поворачивал налево», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс». 


После удара на передней двери троллейбуса № 5 «Городской аэропорт — ул. Ленинградская» разбилось стекло. Из автомобиля вытек антифриз. 


В результате удара у передней двери троллейбуса вылетело стекло
В результате удара у передней двери троллейбуса вылетело стекло


Авария обошлась без пострадавших. В троллейбусе были пассажиры, никого из них не задело. Водитель иномарки также не получил никаких ранений.  


Одна из последних аварий с участием общественного транспорта произошла в начале декабря на улице Станционной, где столкнулись четыре автомобиля. Одна из машин тогда ударилась о троллейбус

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