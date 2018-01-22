Снова в Казань: открылись продажи на рейсы из Новосибирска в Татарстан

Летать из Новосибирска в Казань перевозчик планирует на бразильских самолётах Embraer 170
Летать из Новосибирска в Казань перевозчик планирует на бразильских самолётах Embraer 170

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы из Новосибирска в Казань.


Полёты по этому направлению возобновятся летом — S7 Airlines планирует выполнять их два раза в неделю, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


В расписании на сайте Толмачёво этих рейсов ещё нет. Но, по данным на сайте S7, летать в Казань из Новосибирска авиакомпания начнёт с 3 июня. Цена билетов на первый рейс (по тарифу «Эконом Базовый») — 7261 рубль в одну сторону вместе со всеми сборами. В полёте пассажирам предстоит провести три с половиной часа.


Как следует из расписания на сайте S7 Airlines, выполнять рейсы в Казань и обратно авиакомпания собирается по средам и воскресеньям. Вылет из Новосибирска в среду — в 14:00, прилёт в аэропорт Казани — в 13:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:20 и прибывает в Толмачёво в 21:30. По воскресеньям отправление из Новосибирска — в 23:10, приземление в аэропорту Казани — в 22:40 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 23:30 и прилетает в Толмачёво в 6:40 следующего дня.


Летать из Новосибирска в Казань перевозчик планирует на бразильских узкофюзеляжных самолётах Embraer 170 — авиакомпания приобрела их в прошлом году у лизинговой компании. Средний возраст воздушных судов — 11–12 лет.


Авиарейсы в Казань из Новосибирска не выполнялись с прошлого лета. Раньше на этом направлении работала авиакомпания ЮВТ Аэро.

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