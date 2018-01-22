Новосибирская саблистка стала лучшей на соревнованиях в Испании

Российские саблистки с разгромным счётом победили сборную США
Российские саблистки с разгромным счётом победили сборную США

Новосибирская саблистка Алина Михайлова стала лучшей среди юниоров в личном зачёте, а также победила в командном турнире на этапе Кубка мира в испанской Сеговии.


«Алина Михайлова обыграла в матче за первое место подругу по команде москвичку Ольгу Никитину со счётом 15:14. В командном турнире сборная России играла против команды США, победу одержали со счётом 45:22. В составе сборной России фехтовали наши новосибирские девочки Алина Михайлова и Кобзева Валерия», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Федерации фехтования Новосибирской области.


Обе спортсменки тренируются у новосибирского тренера Егора Южакова — среди его подопечных олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Юлия Гаврилова.


Также вчера уроженка Новосибирска сноубордистка Алёна Заварзина стала третьей на этапе Кубка мира — сейчас спортсменка выступает за Красноярский край.

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