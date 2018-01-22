«Пар изо рта идёт»: жители дома около городского аэропорта остались в мороз с холодными батареями

Жители дома на улице Аэропорт, 6 мёрзнут из-за недоделанного капремонта
Жители дома на улице Аэропорт, 6 мёрзнут из-за недоделанного капремонта

В Новосибирске жители дома по адресу Аэропорт, 6 остались с ледяными батареями, когда температура на улице температура упала до –38 градусов.


«Сегодня в 5 утра точно не было тепла, когда я встала, позвонила в диспетчерскую [службу мэрии]. Говорю: вы что, издеваетесь над нами? Заявка от вашего дома пришла уже. Вы с этой заявкой вчера кормили, сегодня продолжаете. Кто будет заниматься? Придут перезапустят, чуть потеплилось — опять нет, опять ледяные батареи. 


Сидим греемся газом, отопительными приборами. Это какое-то издевательство! 


Это они капитальный ремонт нам сделали по программе: поменяли трубы, стояки. Мы уже жаловались, в мэрию, прокуратуру, отопление больше 15 градусов не бывает. Мы терпели, что батареи теплились, а сейчас вообще холодные. С 3 часов ночи с субботы на воскресенье они что-то перезапускали и началась эпопея: им звонили в воскресенье, они трубку бросают, разговаривать с нами не хотят. Вы можете представить, что творится в квартире? Вот у меня нет маленького ребёнка, а у кого-то дети. И вообще, перемёрзнет вся система. Мы сидим — температурный режим не выдерживается, в понедельник приходили тепловизором снимали показания: 18 градусов — это норма. Норма — это когда у нас обогреватели включены и газ на полную катушку? 


Я вчера вечером поздно отключила газ, чтобы безопасно было. Утром встаю — пар изо рта», 


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома Оксана Васенович.


В управляющей компании ЗАО УК «СПАС-Дом» рассказали, что в доме не закончен капитальный ремонт.


«Дом стоит в адресной программе по капремонту, по системе отопления в том числе. Фактически ещё не завершена эта работа. Сейчас идёт отопление в ручном режиме, так скажем. Он не отключён, там есть тепло, не совсем по параметрам, но температура ниже 18 градусов не опускается. Там чуть-чуть прохладнее, чем хотелось бы, но в рамках допустимых. Батареи прохладные, но циркуляция поддерживается, так как сейчас отопительный сезон и холода. Понятно, что работы будут продолжены в дальнейшем. Когда закончат ремонт, всё будет нормально, ремонт будет по весне продолжен. Вообще адресной программой капитального ремонта занимается региональный оператор — это не совсем в компетенции управляющей компании. Но так как мы обслуживаем, мы совместно с подрядной организацией сейчас поддерживаем отопление», — пояснил первый заместитель генерального директора компании Андрей Харланов


Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в пресс-службу правительства НСО, чтобы получить комментарий по работе Фонда модернизации ЖКХ.


Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали про холодную обстановку в другом доме — без тепла остались жители Стартовой, 1


Морозы пришли в Новосибирск в минувшую субботу — корреспонденты в режиме онлайн следят за тем, как горожане справляются c холодами

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