Новосибирские школьники массово прогуляли уроки из-за морозов

Явка школьников на занятия упала из-за сильных холодов
Явка школьников на занятия упала из-за сильных холодов

Сегодня, 22 января, из-за морозов в школах Новосибирска упала посещаемость — многие ученики воспользовались правом не ходить в школу в сильные холода.


«43% детей у нас в школе», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в школе № 212 в Ленинском районе Новосибирска.


Директор лицея № 185 на улице Тургенева Игорь Онищенко рассказал, что сегодня на занятия пришли около четверти учеников: восемьдесят детей из начальной школы и сотня учеников среднего и старшего звена.


Между тем в гимназии № 1 на Красном проспекте посещаемость упала несильно. Уроки пропустили лишь единицы, рассказал директор гимназии Виктор Косьяненко.


«В начальной школе абсолютное большинство детей на месте. Со средним и старшим звеном — то же самое. В целом явка вполне приличная. Дети в школе, дети занимаются, но малышей больше, чем старших, поскольку учеников начальных классов родители, как правило, подвозят. Старшие едут самостоятельно, иногда едут издалека — и их [отсутствие на занятиях] понять можно, рисковать в такой мороз не стоит», — добавил Виктор Косьяненко.


15:20

Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент образования, сегодня утром на занятия пришли только 35 тысяч учеников, хотя обычно в первую смену учатся 125 тысяч школьников.


Ранее министерство образования и науки Новосибирской области разослало главам муниципалитетов письма, в которых содержатся рекомендации о посещении школ и детских садов в морозы. Ученикам младших классов разрешается не ходить в школу при температуре ниже –25 градусов, ученикам 5–9 классов — при температуре ниже –30 градусов. Старшеклассники могут остаться дома, если похолодает сильнее –35 градусов.


Крепкие морозы пришли в Новосибирскую область на выходных и, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни не отступят. По данным НГС.ПОГОДА, сейчас в Новосибирске –28 градусов.

Прочтений: 20131
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