На трассе опасно: новосибирцев попросили отложить дальние поездки

Основная причина чрезвычайных ситуаций на дороге в морозы — перемерзание дизельного топлива
Основная причина чрезвычайных ситуаций на дороге в морозы — перемерзание дизельного топлива

«Сибуправтодор» обратился к водителям и попросил в ближайшие дни отложить поездки по трассам Новосибирской, Кемеровской и Омской областей из-за аномально низких температур.


«По прогнозам синоптиков, сильные морозы в регионах Западной Сибири продержатся до 26–27 января. Уважаемые автомобилисты, напоминаем, что к загородным поездкам в эти дни необходимо готовиться очень тщательно: проверять запас топлива и его соответствие температурному режиму, общую исправность автомобиля, наличие средств связи, тёплых вещей и горячего чая.


По возможности отложите поездку на несколько дней. Телефон оперативного дежурного "Сибуправтодора" — (383)262-62-72, 8(913)943-12-74. Единый номер экстренных служб — 112», 


— сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».


По информации ведомства, в минувшие выходные дорожники спасали водителей на трассах 19 раз. В Кемеровской области, где зафиксированы самые низкие температуры, помощь понадобилась 12 водителям, ещё шести — на федеральных дорогах Новосибирской области и одному — в Омской области.


«Основные причины чрезвычайных ситуаций — перемерзание топлива (в основном дизельного) и топливной системы, двигателей и аккумуляторов, технические неисправности транспортных средств. Экипажи дорожных организаций, которые в эти дни круглосуточно патрулируют трассы ФКУ "Сибуправтодор", оказывали помощь в отогреве людей и машин, буксировке, в том числе с привлечением тяжёлой техники, к местам ремонта и даже доставили бензин водителю "Тойоты", у которого опустел бак на 77-м км трассы Р-256 "Чуйский тракт"», — рассказали в управлении.


Сегодня утром Новосибирский Гидрометцентр дал распространённый прогноз на ближайшие три дня. В регионе днём будет от –29 до –34 градусов. НГС ведёт онлайн-трансляцию, в которой рассказывает, как новосибирцы справляются с аномальными холодами.

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