Пожар на Затулинке: в горящей квартире погиб мужчина

Тушить пожар приехали пять пожарных машин

В пожаре на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска погиб пенсионер.







«Сотрудники полиции выезжали, обнаружено тело 72-летнего мужчины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Пожар в квартире в доме № 131 на улице Зорге начался сегодня около 8:00. Прибывшие пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже дома горят домашние вещи. Из квартиры спасатели эвакуировали мужчину без сознания и передали медработникам. Причина пожара сейчас устанавливается.







Кроме того, ещё четыре человека отравились угарным газом, и пострадавших передали врачам скорой помощи. Всего из подъезда эвакуировали 18 человек, они грелись в специальном автобусе, который выделила мэрия.

