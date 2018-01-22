Пожар на Затулинке: в горящей квартире погиб мужчина

Тушить пожар приехали пять пожарных машин
Тушить пожар приехали пять пожарных машин

В пожаре на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска погиб пенсионер.


«Сотрудники полиции выезжали, обнаружено тело 72-летнего мужчины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Пожар в квартире в доме № 131 на улице Зорге начался сегодня около 8:00. Прибывшие пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже дома горят домашние вещи. Из квартиры спасатели эвакуировали мужчину без сознания и передали медработникам. Причина пожара сейчас устанавливается.


Кроме того, ещё четыре человека отравились угарным газом, и пострадавших передали врачам скорой помощи. Всего из подъезда эвакуировали 18 человек, они грелись в специальном автобусе, который выделила мэрия.

Прочтений: 17746
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено