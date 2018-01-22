Пожар на Затулинке: в горящей квартире погиб мужчина
В пожаре на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска погиб пенсионер.
«Сотрудники полиции выезжали, обнаружено тело 72-летнего мужчины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Пожар в квартире в доме
Кроме того, ещё четыре человека отравились угарным газом, и пострадавших передали врачам скорой помощи. Всего из подъезда эвакуировали 18 человек, они грелись в специальном автобусе, который выделила мэрия.
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Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС