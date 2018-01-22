Audi сбила пожилую женщину на Ватутина: пострадавшая в больнице с тяжёлыми травмами

По предварительным данным, женщина переходила улицу Ватутина в неположенном месте
По предварительным данным, женщина переходила улицу Ватутина в неположенном месте

Утром 22 января пожилая женщина попала под машину в Ленинском районе Новосибирска — пострадавшую увезли в больницу с серьёзными травмами.


«Женщина получила перелом таза и стопы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло в 7:00 возле дома № 11 на улице Ватутина. По предварительным данным, 52-летний водитель Audi ехал со стороны улицы Блюхера в направлении Пермитина и сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. 


80-летняя пострадавшая попала в больницу.


В произошедшем разбираются автоинспекторы.


Десятью днями ранее гибелью пешехода закончилось ДТП на 39-м км Чуйского тракта в Бердске. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под «УАЗ Патриот»

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