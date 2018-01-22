Audi сбила пожилую женщину на Ватутина: пострадавшая в больнице с тяжёлыми травмами

В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло в 7:00 возле дома № 11 на улице Ватутина. По предварительным данным, 52-летний водитель Audi ехал со стороны улицы Блюхера в направлении Пермитина и сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.

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Ольга Хмелевская

Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска