Audi сбила пожилую женщину на Ватутина: пострадавшая в больнице с тяжёлыми травмами
Утром 22 января пожилая женщина попала под машину в Ленинском районе Новосибирска — пострадавшую увезли в больницу с серьёзными травмами.
«Женщина получила перелом таза и стопы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло в 7:00 возле дома
80-летняя пострадавшая попала в больницу.
В произошедшем разбираются автоинспекторы.
Десятью днями ранее гибелью пешехода закончилось ДТП на 39-м км Чуйского тракта в Бердске. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под «УАЗ Патриот».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска