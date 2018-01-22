Легче не станет: синоптики предсказали новые волны аномального холода в Новосибирске

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В ближайшие три дня температурный фон будет однородным: морозы днём будут достигать –34 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня и рассказали, насколько температура в НСО ниже климатической нормы.





«У нас установилась аномально холодная погода с температурным фоном в среднем на 12–17 градусов ниже климатической нормы. Это связано с вторжением области высокого атмосферного давления, антициклона из районов севера Сибири. Морозы сегодня ночью достигали от –34 до –44 градусов. Самая низкая температура у нас была в Искитиме. Мы полагаем, что морозная погода в ближайшие трое суток при отсутствии осадков удержится.





Температурный фон предполагается на все три дня примерно однородным от –34 до –39 градусов, местами до –44 градусов мороза.





Дневные температуры от –29 до –34 градусов. В утренние часы — туманы, дымки, изморозь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Морозы пришли в Новосибирскую область в субботу, 20 января. Два дня подряд НГС в режиме онлайн следил, как жители Новосибирска переживают экстремальные условия. Здесь можно почитать, как город перенёс морозы 20 января, а здесь — как холода повлияли на жизнь горожан 21 января.





16:59

А так коротают время в мороз свиристели — похоже, что этим птицам холода нипочём, главное, чтобы было чем подкрепиться!











16:02

А в Новосибирском зоопарке сообщают, что начали готовиться к холодам, как только синоптики объявили штормовое предупреждение.







«В вольерах животных, зимующих на улицах, были дополнительно утеплены укрытия и домики. В качестве утепляющего материала зоопарк использует качественное сухое сено. В экстремально холодную погоду мы меняем режим кормления животных и график дежурств сотрудников», — рассказывают в зоопарке.





«Хищникам, живущим на улице, мы в эти дни увеличиваем порции мяса и кормим их не два, а три раза в день. Из рациона копытных и птиц на время сильных морозов убираем все сочные корма. Меняем их на сухие, более концентрированные. Очень важно при низких температурах следить за системами жизнеобеспечения зоопарка. Теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция в павильонах для теплолюбивых животных — всё должно функционировать бесперебойно. При малейшей неисправности нужно срочно принимать меры. Поэтому в морозы у нас усиленный график дежурств, в том числе технического персонала. В ночное время также увеличивается количество дежурных», — отмечает директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.





Когда столбик уличного термометра опускается ниже отметки –30, животные уменьшают длительность прогулок. «Но совсем их не отменяют. Малыши, которые сейчас у нас подрастают, тоже не боятся морозов.





Детёныш пумы, о котором мы рассказывали, смело выходит из домика, бегает по снегу. А бойкая тройня нашей выдры Глаши не отменяет даже водные процедуры! Семейству выдр сотрудники зоопарка ежедневно два-три раза в день приносят ёмкости с водой для игры и купания.





Пока вода не замёрзнет, выдры с удовольствием плещутся. Наших белых медведей холода, конечно, тоже не пугают. Когда воздух трещит от мороза, Кай и Герда с удовольствием гуляют и продолжают спать на улице, а у Ростика всегда есть вода, и он с удовольствием плавает в любую погоду», — добавили в зоопарке.





15:47

Морозы беспокоят также орнитологов.







«Одно утешение для зимующих птиц, что такое похолодание произошло в конце января, когда продолжительность светового дня уже не минимальная за год, а день ото дня увеличивается и солнце с каждым днем всё выше над горизонтом. Синицы и воробьи сейчас очень нуждаются в подкормке. Лучше всего для этого подходят семечки подсолнуха, нежареные и несоленые», — пишет нам орнитолог Алексей Яновский.







Синицы сегодня, 22 января, в Центральном парке. Фото Алексея Яновского





15:39

В «СИБЭКО» сообщают, что энергообъекты переходят на режим максимальной нагрузки.







«В период аномальных погодных условий циркуляция сетевой воды от ТЭЦ и котельных "СИБЭКО" в Новосибирске поддерживается 64 000 тонн/час, что позволяет обеспечивать надёжное снабжение потребителей отоплением и горячей водой. В соответствии с температурными графиками регулирования отпуска тепла температура сетевой воды на выходе с теплоисточников поддерживается в диапазоне от 118 до 90 градусов. Давление на теплоисточниках, перекачивающих насосных станциях, центральных тепловых пунктах поддерживается в соответствии с режимными картами, которые обеспечивают необходимые параметры сети», — сообщают в компании.





15:31

В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали про два случая на трассах, когда водителям потребовалась помощь автоинспекторов.







Ночью 21 января на 87-м километре трассы Р-255 «Байкал» старший лейтенант полиции Константин Ильин и лейтенант полиции Алексей Манаенков обнаружили заглохший автомобиль Toyota Land Cruiser. Водителя и пассажиров внедорожника полицейские срочно доставили в ближайший пункт обогрева, а машину отбуксировали к месту стоянки.







Ещё один случай произошёл сегодня рано утром.







«22 января в 05:30 на 117-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД пришли на помощь водителю большегруза Renault. Автомобиль замёрз и заглох на дороге. Полицейские эвакуировали транспортное средство в тёплый гараж, а мужчине помогли согреться в салоне патрульного автомобиля», — рассказали в полиции.







15:17

В одной из квартир на Кропоткина совсем невесело — оконная рама покрылась снегом. И не только снаружи.







Фото читательницы НГС





Фото читательницы НГС





15:12

«Пар над водой Оби в –36, Нижняя Ельцовка», — пишет читатель, который прислал нам живописные фотографии.







Фото читателя НГС





Фото читателя НГС





15:00

Сейчас получили ещё одну жалобу на плохое отопление в квартире.





«На улице Гаранина, 25/2 также отсутствует отопление с 21 января с 17 часов. Вчера было сделано несколько заявок в управляющую компанию, сантехник пришёл, что-то покрутил, ушёл, батареи потеплели, затем снова стали холодными. В полдевятого вечера была вызвана аварийная бригада, они перезапустили отопление и уехали, батареи потеплели, а через час снова стали холодными. В итоге всю ночь и половину сегодняшнего дня находимся полностью без отопления. В одной комнате и в двух комнатах еле тёплые батареи. Несколько раз звонила на участок, там говорят, что ремонтные работы проводятся. В итоге нам никто не хочет помочь. Все 10 этажей находятся без отопления. Самое что интересное, что отопления нет по одному стояку, то есть у всех остальных жителей дома всё хорошо, а мы замерзаем», — пишет жительница дома.





14:55

Между тем читатели продолжают присылать нам фотографии птиц.





«В эти морозные дни на кормушку рядом с балконом в Академгородке прилетают кроме обычных синичек и более редкие птахи, например седой (зелёный) дятел. Он подпитывается исключительно маргарином, пренебрегая подсолнечными семечками», — пишет нам Игорь Глотов.









14:24

А на улице Индустриальной, очевидно, живут моржи — квартира проветривается уже сутки. Можно было бы подумать, что дома просто никого нет. Но вчера была открыта только дверь на балконе, а сегодня открыли ещё и окно.







Фото Алексея Кошлякова





13:39

Читательница НГС Оксана Васенович сообщила в редакцию о жутком холоде в квартирах дома на улице Аэропорт, 6 — утром у жильцов изо рта идёт пар. В управляющей компании объяснили, что в доме просто не успели доделать капитальный ремонт. Ну бывает!





Если у вас есть данные о холодных батареях в домах Новосибирска, присылайте информацию в редакцию НГС. Контактные данные указаны внизу онлайн-трансляции.





13:17

Зато в холода можно полюбоваться на зимних птиц.







Фото читателя НГС





12:25

В новосибирских школах сегодня не очень многолюдно — в некоторые на занятия пришла всего четверть учеников. Напомним, ещё в конце прошлой недели минобразования Новосибирской области разрешило детям не посещать уроки в сильные морозы.







12:11

Те, кто сегодня осмелился выйти из дома на прогулку по набережной, могли видеть такую картину.







Фото читателя НГС





12:01

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков сделал несколько фотографий сегодняшнего Новосибирска. На них попали Коммунальный мост, трубы ТЭЦ и восходящее солнце.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





11:52

Предупреждение для водителей на трассах выпустил «Сибуправтодор»:







«Уважаемые автомобилисты, напоминаем, что к загородным поездкам в эти дни необходимо готовиться очень тщательно: проверять запас топлива и его соответствие температурному режиму, общую исправность автомобиля, наличие средств связи, тёплых вещей и горячего чая.

По возможности отложите поездку на несколько дней. Телефон оперативного дежурного "Сибуправтодора" — (383)262-62-72, 8(913)943-12-74. Единый номер экстренных служб — 112».







11:30

Больше, чем новосибирцам, сегодня «везёт» жителям Верхоянска в Республике Саха (Якутия). Сегодня, по информации Гисметео, температура там опускалась до –50 градусов.







График температуры в Верхоянске. Скриншот gismeteo.ru





В Новосибирске, по информации Гисметео, самая низкая температура –34 градуса. Отметим, что на Южном и Северном полюсах значительно теплее — до –29 и –21 градуса соответственно.





График температуры в Новосибирске. Скриншот gismeteo.ru





График температуры на Южном полюсе. Скриншот gismeteo.ru





График температуры на Северном полюсе. Скриншот gismeteo.ru





11:24

В некоторых компаниях решили не мучить своих сотрудников, а позволили работать дома.







«Режим хоум-офиса действует для всех сотрудников по желанию. Если кому-то удобно работать из офиса — он открыт, отапливается. Режим введён для всех сотрудников без исключения. Мы больше года используем специальную облачную систему управления проектами, которая позволяет работать с любых устройств, в любой локации. Благодаря этому мы можем позволить себе управлять любыми проектами не только находясь в офисе, но и удалённо. На протяжении всего года её использовали, работая в офисе и командировках, а сейчас в первый раз её попробуем использовать, когда практически все сотрудники работают не в офисе.





Я считаю, что не имеет смысла тратить много времени и энергии на одевание, как на выход в открытый космос, насиловать автомобили. Я не понимаю, для чего все эти подвиги, если мы можем, не снизив обороты, поработать немножко из дома.





Хочу добавить, что это испытание для каждого сотрудника, потому что работать из дома требует особого отношения к работе, самодисциплине. Мне очень интересно, как мы с этим все справимся», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ гендиректор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь» Егор Егошин.





10:56

Из-за холодов на Новосибирском автовокзале отменяют рейсы: уже известно, что транспорт не ходит в Маслянино, Новокузнецк, Горный, Кемерово, Барнаул, Юргу, Карасук. Причём отменяют не все рейсы — точную информацию по каждому направлению можно узнать по номеру 223-25-00.