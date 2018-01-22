К дому на Затулинке съехались пять пожарных машин





Около девятиэтажки стоят пять пожарных машин

Утром 22 января к дому № 131 по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска съехались пять пожарных машин.







«Пожар в доме по улице Зорге, 131. Судя по количеству техники, что-то довольно серьёзное. Трое пострадавших были госпитализированы», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.







В соцсетях очевидцы происшествия пишут, что из дома эвакуируют жильцов.





09:47

«В девятиэтажном жилом доме горела квартира на первом этаже. Сообщение о пожаре поступило в 7:52, в 8:01 пожарные прибыли, а в 9:04 удалось ликвидировать открытое горение. Четыре человека отравились угарным газом, сотрудники МЧС их спасли и передали медикам», — рассказали в отделе информации МЧС России по Новосибирской области.







Из дома эвакуированы 18 жильцов, пока они греются в автобусе, который выделила мэрия Новосибирска.





09:49

Один из жителей дома рассказал корреспонденту НГС, что пожар случился в квартире в первом подъезде. Сейчас там пахнет гарью и в подъезде всё чёрное.





09:51

Около дома всё ещё стоят несколько пожарных машин.





Сейчас пожарные ещё тушат загоревшуюся квартиру





Позже стало известно, что в пожаре погиб 72-летний мужчина.