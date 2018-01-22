К дому на Затулинке съехались пять пожарных машин
Утром 22 января к дому
«Пожар в доме по улице Зорге, 131. Судя по количеству техники, что-то довольно серьёзное. Трое пострадавших были госпитализированы», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.
В соцсетях очевидцы происшествия пишут, что из дома эвакуируют жильцов.
«В девятиэтажном жилом доме горела квартира на первом этаже. Сообщение о пожаре поступило в 7:52, в 8:01 пожарные прибыли, а в 9:04 удалось ликвидировать открытое горение. Четыре человека отравились угарным газом, сотрудники МЧС их спасли и передали медикам», — рассказали в отделе информации МЧС России по Новосибирской области.
Из дома эвакуированы 18 жильцов, пока они греются в автобусе, который выделила мэрия Новосибирска.
Один из жителей дома рассказал корреспонденту НГС, что пожар случился в квартире в первом подъезде. Сейчас там пахнет гарью и в подъезде всё чёрное.
Около дома всё ещё стоят несколько пожарных машин.
Позже стало известно, что в пожаре погиб 72-летний мужчина.
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Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС