«Да как у вас машины завелись?»: Коммунальный мост встал из-за аварии

«Да как у вас машины завелись?»: Коммунальный мост встал из-за аварии

Утром 22 января в Новосибирске из-за аварии встал Коммунальный мост — уровень пробок в это время в городе был 5 баллов.


Авария случилась на мосту после 8:30 утра на выезде в сторону правого берега. Скорость движения по мосту в эту сторону была 7 км/ч. Кроме того, еще одна авария произошла на въезде на мост со стороны левого берега. Третье ДТП  произошла также неподалёку от моста  на улице Немировича-Данченко в сторону правого берега.


Скорость на Коммунальном мосту была 7 км/ч
Скорость на Коммунальном мосту была 7 км/ч


Несмотря на то, что уровень пробок в городе сегодня был 5 баллов (неделю назад он достигал 8 баллов), новосибирцы по-прежнему сердиты из-за скорости движения.


Например, на площади Труда, где ситуация значительно проще, чем последние несколько недель, новосибирцы удивляются тому, что в городе завелись машины, хотя на улице морозы.


Уровень пробок в 5 баллов всё равно вызывает недовольство у новосибирцев
Уровень пробок в 5 баллов всё равно вызывает недовольство у новосибирцев


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