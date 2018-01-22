«Да как у вас машины завелись?»: Коммунальный мост встал из-за аварии

Утром 22 января в Новосибирске из-за аварии встал Коммунальный мост — уровень пробок в это время в городе был 5 баллов.





Авария случилась на мосту после 8:30 утра на выезде в сторону правого берега. Скорость движения по мосту в эту сторону была 7 км/ч. Кроме того, еще одна авария произошла на въезде на мост со стороны левого берега. Третье ДТП произошла также неподалёку от моста на улице Немировича-Данченко в сторону правого берега.





Скорость на Коммунальном мосту была 7 км/ч





Несмотря на то, что уровень пробок в городе сегодня был 5 баллов (неделю назад он достигал 8 баллов), новосибирцы по-прежнему сердиты из-за скорости движения.





Например, на площади Труда, где ситуация значительно проще, чем последние несколько недель, новосибирцы удивляются тому, что в городе завелись машины, хотя на улице морозы.





Уровень пробок в 5 баллов всё равно вызывает недовольство у новосибирцев



