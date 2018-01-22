«Да как у вас машины завелись?»: Коммунальный мост встал из-за аварии
Утром 22 января в Новосибирске из-за аварии встал Коммунальный мост — уровень пробок в это время в городе был 5 баллов.
Авария случилась на мосту после 8:30 утра на выезде в сторону правого берега. Скорость движения по мосту в эту сторону была 7 км/ч. Кроме того, еще одна авария произошла на въезде на мост со стороны левого берега. Третье ДТП произошла также неподалёку от моста на улице Немировича-Данченко в сторону правого берега.
Несмотря на то, что уровень пробок в городе сегодня был 5 баллов (неделю назад он достигал 8 баллов), новосибирцы по-прежнему сердиты из-за скорости движения.
Например, на площади Труда, где ситуация значительно проще, чем последние несколько недель, новосибирцы удивляются тому, что в городе завелись машины, хотя на улице морозы.
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Елена Громкова
Фото Станислава Хоменюка
Скриншот yandex.ru/maps