Междугородние рейсы на девяти направлениях отменили из-за морозов
Сегодня, 22 января, утром были отменены рейсы из Новосибирска в разные города из-за непогоды.
«Много направлений отменены: с утра Маслянино, Новокузнецк, Горный, Кемерово, Барнаул, Юрга, Карасук. На 11 часов отменены Маслянино, Довольное, Половинное. Также были отменены все ночные рейсы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в справочной новосибирского автовокзала, отметив, что днём могут отменить и другие рейсы.
В справочной подчеркнули, что на некоторых направлениях отменили только часть рейсов. Точную информацию по каждому рейсу можно узнать по номеру 223-25-00.
Температура в Новосибирске уже несколько дней аномально низкая, вчера, 22 января, она опускалась до –38 градусов.
На сегодня Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует в Новосибирске днём до –31 градуса.
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Елена Громкова
Фото Станислава Хоменюка