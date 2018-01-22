Погода в области и отогрев авто стали самыми популярными запросами у новосибирцев
Все прошедшее воскресенье, 21 января, жители Новосибирской области интересовались погодой в регионе.
Об этом сообщает «Яндекс», который проанализировал запросы с 21 января 2:00 по 22 января 2:00. По данным сервиса, интерес к погоде у новосибирцев оценен в 100 баллов — это самый высокий показатель.
Вчера температура в Новосибирске опускалась до –38 градусов — весь день НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой рассказывал, как новосибирцы переживают такую погоду.
Другим популярным запросом, который напрямую связан с морозной погодой, по информации «Яндекса», стал отогрев автомобилей. Уровень интереса также оценен в 100 баллов.
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Елена Громкова
Фото Марии Морсиной