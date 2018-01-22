Уроженка Новосибирска взяла бронзу на этапе Кубка мира в Словении
Сноубордистка Алена Заварзина заняла третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира , сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
В минувшие выходные, 20-21 января, прошел этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах в словенской Рогле. Заварзина уступила двум европейским спортсменкам — первое место заняла немка Рамона Терезия Хофмайстер, на втором месте оказалась спортсменка Сабин Шёффманн из Австрии.
В конце прошлого года уроженка Новосибирска Алёна Заварзина стала лицом бренда ZASPORT, который сшил форму для сборной России на Олимпийские игры 2018 года.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дарья Януш
Скриншот видео
Видео youtube.com, канал FIS Snowbord