Уроженка Новосибирска взяла бронзу на этапе Кубка мира в Словении





Алёна Заварзина уступила немецкой и австрийской спортсменкам

Сноубордистка Алена Заварзина заняла третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира , сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).





В минувшие выходные, 20-21 января, прошел этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах в словенской Рогле. Заварзина уступила двум европейским спортсменкам — первое место заняла немка Рамона Терезия Хофмайстер, на втором месте оказалась спортсменка Сабин Шёффманн из Австрии.





Церемрния награждения победителей в Рогле





В конце прошлого года уроженка Новосибирска Алёна Заварзина стала лицом бренда ZASPORT, который сшил форму для сборной России на Олимпийские игры 2018 года.



