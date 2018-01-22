Уроженка Новосибирска взяла бронзу на этапе Кубка мира в Словении


Алёна Заварзина уступила немецкой и австрийской спортсменкам
Алёна Заварзина уступила немецкой и австрийской спортсменкам

Сноубордистка Алена Заварзина заняла третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира , сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).


В минувшие выходные, 20-21 января, прошел этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах в словенской Рогле. Заварзина уступила двум европейским спортсменкам — первое место заняла немка Рамона Терезия Хофмайстер, на втором месте оказалась спортсменка Сабин Шёффманн из Австрии.


Церемрния награждения победителей в Рогле


В конце прошлого года уроженка Новосибирска Алёна Заварзина стала лицом бренда ZASPORT, который сшил форму для сборной России на Олимпийские игры 2018 года.


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