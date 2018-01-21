Водитель «Хонды» столкнулся со встречной машиной в Ленинском районе

Авария произошла в 21:20 
Авария произошла в 21:20 

Сегодня вечером на левом берегу в столкновении сошлись автомобили Honda Civic и Toyota Avensis.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Avensis двигалась по проезду Энергетиков со стороны площади Энергетиков. Honda Civic — во встречном направлении.


«Honda занесло и боком вынесло на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с Toyota», — сообщают аваркомы.


По данным «Автоспаса», водитель Honda Civic получил ушибы.


Аварии нередко заканчиваются выездом на встречку. Несколько дней назад «Фольксваген» вылетел из колеи и два раза столкнулся со встречной машиной в Первомайском районе. 

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