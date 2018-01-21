Водитель «Хонды» столкнулся со встречной машиной в Ленинском районе
Сегодня вечером на левом берегу в столкновении сошлись автомобили Honda Civic и Toyota Avensis.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Avensis двигалась по проезду Энергетиков со стороны площади Энергетиков. Honda Civic — во встречном направлении.
«Honda занесло и боком вынесло на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с Toyota», — сообщают аваркомы.
По данным «Автоспаса», водитель Honda Civic получил ушибы.
Аварии нередко заканчиваются выездом на встречку. Несколько дней назад «Фольксваген» вылетел из колеи и два раза столкнулся со встречной машиной в Первомайском районе.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск