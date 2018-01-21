Водитель «Хонды» столкнулся со встречной машиной в Ленинском районе

Авария произошла в 21:20

Сегодня вечером на левом берегу в столкновении сошлись автомобили Honda Civic и Toyota Avensis.







Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Toyota Avensis двигалась по проезду Энергетиков со стороны площади Энергетиков. Honda Civic — во встречном направлении.







«Honda занесло и боком вынесло на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с Toyota», — сообщают аваркомы.







По данным «Автоспаса», водитель Honda Civic получил ушибы.







Аварии нередко заканчиваются выездом на встречку. Несколько дней назад «Фольксваген» вылетел из колеи и два раза столкнулся со встречной машиной в Первомайском районе.