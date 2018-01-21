Жители Кировского района остались без Интернета из-за аномального холода

Неполадки обещали устранить к 12-и, но этого не произошло

Аномальные холода оставили без Интернета и цифрового телевидения абонентов «Сибирских сетей» в микрорайоне Мира (Кировский район).







По слова местного жителя Антона (Бурденко, 12), проблемы начались вчера ночью.







«В час ночи пропал внезапно пропал Интернет. Ну ладно, пропал и пропал. Легли спать, проснулись — Интернета нет», — рассказывает Антон. «Позвонили в "Сибирские сети". Говоря, что, мол, авария и всякое такое, к 12-и починим. До сих пор ничего не починили. Если я звоню со своего сотового, как абонент, то там автоответчик говорит — мол, у нас авария, извините, очень холодно. Интернета нет на улице Бурденко, Мира, Котовского — очень масштабное отключение. Я работаю из дома, так что теперь вот такие вынужденные каникулы случились».







Собеседник НГС.НОВОСТИ пояснил, что отключения в зимний период происходили и раньше.







«Вообще, от "Сибирских сетей" это уже не первая такая подстава. Я в прошлом году с ними воевал. Они отмазываются тем, что у вас на крыше замерзает оборудование — в этом вся проблема, ждите тепла. Ну, это же смешно. Приезжал их техник — говорит, мол, я бы рад помочь, но тут оборудование вообще хлам стоит», — добавляет Антон.







По телефону, указанному на официальном сайте провайдера, автоответчик подтвердил, что проблемы с доступом возможны:







«Уважаемые абоненты, в связи с погодными условиями, возможно ограничение в услуге Интернет и цифровое телевидение. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».







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