Жители Кировского района остались без Интернета из-за аномального холода

Неполадки обещали устранить к 12-и, но этого не произошло  
Неполадки обещали устранить к 12-и, но этого не произошло  

Аномальные холода оставили без Интернета и цифрового телевидения абонентов «Сибирских сетей» в микрорайоне Мира (Кировский район).


По слова местного жителя Антона (Бурденко, 12), проблемы начались вчера ночью.


«В час ночи пропал внезапно пропал Интернет. Ну ладно, пропал и пропал. Легли спать, проснулись — Интернета нет», — рассказывает Антон. «Позвонили в "Сибирские сети". Говоря, что, мол, авария и всякое такое, к 12-и починим. До сих пор ничего не починили. Если я звоню со своего сотового, как абонент, то там автоответчик говорит — мол, у нас авария, извините, очень холодно. Интернета нет на улице Бурденко, Мира, Котовского — очень масштабное отключение. Я работаю из дома, так что теперь вот такие вынужденные каникулы случились».


Собеседник НГС.НОВОСТИ пояснил, что отключения в зимний период происходили и раньше.


«Вообще, от "Сибирских сетей" это уже не первая такая подстава. Я в прошлом году с ними воевал. Они отмазываются тем, что у вас на крыше замерзает оборудование — в этом вся проблема, ждите тепла. Ну, это же смешно. Приезжал их техник — говорит, мол, я бы рад помочь, но тут оборудование вообще хлам стоит», — добавляет Антон.


По телефону, указанному на официальном сайте провайдера, автоответчик подтвердил, что проблемы с доступом возможны:


«Уважаемые абоненты, в связи с погодными условиями, возможно ограничение в услуге Интернет и цифровое телевидение. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».


Читайте также


Сиди дома, не гуляй. Мороз в Новосибирске усилился до -38 (онлайн-трансляция).

Прочтений: 5883
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено