Более 500 домов в Ленинском районе остались без света
С неприятной ситуацией столкнулись сегодня вечером жители левобережья. Более 500 домов в Ленинском районе остались без света.
Отключение произошло в 21:00. В зоне аварии оказались дома на улице Сибсельмашевская, Клубная, Балластная, Олимпийская, Ягодинская, переулок Рионский, сообщает портал «Мой Новосибирск».
В качестве официальной причины отключения муниципалитет указывает «Повреждение кабельной линии ТП-707, 414, 662, 167, 621, 622, 742, 173, 174, 761».
Устранить аварию обещают до 23:00.
Несколько дней назад в схожей ситуации оказались жители микрорайона Лесоперевалка (Ленинский район). Позже энергетики объяснили причину постоянных перебоев.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Александра Ощепкова, скриншот карты «Мой Новосибирск»