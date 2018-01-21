Более 500 домов в Ленинском районе остались без света

 С неприятной ситуацией столкнулись сегодня вечером жители левобережья. Более 500 домов в Ленинском районе остались без света.


Отключение произошло в 21:00. В зоне аварии оказались дома на улице Сибсельмашевская, Клубная, Балластная, Олимпийская, Ягодинская, переулок Рионский, сообщает портал «Мой Новосибирск».


Более 500 домов в Ленинском районе остались без света


В качестве официальной причины отключения муниципалитет указывает «Повреждение кабельной линии ТП-707, 414, 662, 167, 621, 622, 742, 173, 174, 761». 


Устранить аварию обещают до 23:00.


Несколько дней назад в схожей ситуации оказались жители микрорайона Лесоперевалка (Ленинский район). Позже энергетики объяснили причину постоянных перебоев.

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